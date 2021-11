A Pobra repuso el crucero que un rayo rompió en 50 pedazos

No son pocos los que ven los cruceros como elementos religiosos y de responsabilidad de la Iglesia, pero nada más lejos de la realidad. El conocido como crucero de Abuín, sito en la parroquia pobrense de San Isidro de Posmarcos, fue pagado por particulares (en este caso, la familia Abuín, de ahí su nombre) como el 90 por ciento de los que hay en Galicia. Son por ello bienes populares y, como tales, los que deben velar por su conservación son los concellos.

Hace dos décadas, una fuerte tormenta rompió dicha pieza literalmente en cincuenta pedazos pero, afortunadamente, este domingo volvió a ocupar su pedestal gracias a la restauración llevada a cabo por el Concello.

El acto fue una fiesta popular. Acudieron todos los vecinos y, como merecía la ocasión, actuó el grupo de música tradicional Os Caraveiros.

El crucero de Abuín se construyó en 1788, y un siglo más tarde fue donado a la administración local por la familia que lo encargó y pagó.

“O varal quedou partido en nove anacos, e a cruz en varios tamén. Gardáronse durante anos e, por insistencia do historiador Antonio González Millán, púxose en marcha a súa restauración, se ben pasado tanto tempo hai un brazo do Cristo que se perdeu e houbo que reconstruílo”, dijo Carlos Henrique Fernández, presidente de la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural de Galicia.

El encargado de la restauración fue el artista cambadés Xosé Aguiño, previa autorización de Patrimonio.

Pero lo que se inauguró este domingo es sólo parte del resultado final, porque al colocarlo en su lugar original, queda en medio de una pista asfaltada, y además de no estar en un entorno acorde con este bien patrimonial, existe el riesgo de que un vehículo acabe impactando contra él.

“Eu propúxenlle ao goberno local unha pequena obra de urbanización da contorna que pretende conseguir dúas cousas: un lugar para parolar os veciños ou ler un libro, e ao mesmo tempo, eliminar todo risco de impactos. Esa acción consiste en dotar á zona dun pavimento disuasorio da velocidade e uns bancos de pedra a ámbolos dous lados. Esa obra está en Patrimonio para a súa aprobación”, añade.

El restaurador explicó el proceso de recuperación, “que foi lento e laborioso, pois hai varios anos a vara partiu en nove anacos e o capitel fracturouse, quedando a cruz e as imaxes en 50 anacos”.

Carlos Enrique Fernández forma parte de un equipo de expertos en patrimonio cultural y arquitectura que trabajan en la elaboración de un inventario todos los cruceros que existen en Galicia, “e xa temos 15.000 inventariados”, explica al respecto.