A Ponte de Furelos abre o apoio estatal ao patrimonio xacobeo

O delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, exemplificou na restauración da Ponte de Furelos, no concello de Melide, o compromiso do Goberno de España coa protección do patrimonio e a arquitectura xacobea en Galicia con investimentos en marcha que suman 30,4 millóns de euros. Miñones desprazouse este xoves ata este punto clave do Camiño Francés a Compostela que o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana acaba de rehabilitar cunha achega por importe de 285.000 euros.

O representante estatal apuntou que o Goberno executa e promove 23 actuacións en 28 concellos do Camiño de Santiago en Galicia, a través de tres programas que financian os ministerios de Industria, Comercio e Turismo e de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana. Con estes programas, o Executivo de Pedro Sánchez asume unha dobre responsabilidade: “a de protexer e manter o legado que nos deixaron séculos de tradición xacobea e tamén a de poñelo en valor, de posibilitar o uso ordenado do mesmo e de facelo visible e visitable”, subliñou.

TRABALLOS NA PONTE. Segundo explicou José Miñones, o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana executou a restauración da Ponte de Furelos respectando a arquitectura medieval da mesma e dotándoa de elementos que posibilitan un uso público ordenado e alternativo ao simple percorrido a pé. Así, a actuación inclúe unha plataforma ou miradoiro que salva o desnivel ata o río onde se poderán realizar actividades de lectura, pesca, contemplación ou aparcamento de bicicletas, para continuar despois a travesía que sempre representa o Camiño de Santiago.

En paralelo, engadiu, realizouse unha intervención integral na que se repararon as patoloxías non estruturais, así como a limpeza e repavimentación da súa superficie.

“A Ponte de Furelos é testemuña do absoluto respaldo e implicación deste Goberno co Xacobeo. E é tamén mostra do compromiso do Goberno con este concello de Melide e cos valiosos recursos turísticos da localidade, como peza clave que é do Camiño Francés en Galicia”, concluíu o delegado do Goberno.

Miñones, que estivo acompañado por, entre outras persoas, o alcalde de Melide, José Manuel Pérez, detallou as tres liñas de actuación estatal para poñer en valor e recuperar o patrimonio dos camiños de Santiago en Galicia e que terán un impacto directo en concellos das catro provincias galegas.

OUTRAS ACTUACIÓNS. A primeira é a que está a executar Transportes, a través do Programa de Rehabilitación do Patrimonio Arquitectónico, e na que se inscribe a actuación realizada na Ponte de Furelos.

Este programa contempla dez intervencións en concellos da Coruña e Lugo por onde pasa o Camiño Francés cun investimento de case cinco millóns de euros. Neste caso, xa están finalizadas actuacións en Palas de Rei, Portomarín, Pedrafita, Monterroso, Paradela e Melide; proseguen en Arzúa (rehabilitación da Casa de Correos) ou Triacastela, e a elas sumarase a rehabilitación da Ponte de Áspera, en Sarria, que está en fase de contratación.

