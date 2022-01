A reforma do auditorio da Casa Rosalía finalizará en primavera

O responsable de Cultura da Deputación da Coruña, Xurxo Couto, visitou este martes as obras da reforma do auditorio da Casa-Museo de Rosalía de Castro, que está a financiar parcialmente esta institución con 60.000 euros. Os traballos iniciáronse durante o mes de outubro de 2021 e o seu remate está previsto para esta primavera, segundo os datos facilitados pola fundación.

A achega da Deputación foi acordada nun convenio de colaboración coa Fundación Rosalía para realizar as adaptacións e melloras que teñen que ver co confort térmico e a salubridade, tanto do espazo do volume principal como da planta soto, de acordo ás novas normativas, así como adaptacións da mellora do confort acústico. Asemade, a proposta inclúe a mellora das instalacións de electricidade e iluminación, así como as de audiovisuais atendendo aos usos actuais e futuros, ademais dunha rampa que permita acceder a todas as persoas en condicións de igualdade. O resto do financiamento, que supón un total de 170.000 euros, está a ser achegado pola Xunta de Galicia e pola propia Fundación Rosalía de Castro.

Na visita explicouse que acometer esta obra era un dos principais obxectivos da Fundación Rosalía de Castro nos últimos anos, dado o deficiente estado no que se encontraba o edificio, con instalacións obsoletas para a cantidade e calidade da programación ca que conta a Casa-Museo e con partes gravemente deterioradas, como é o caso dos camerinos e os aseos, que reclamaban melloras urxentes debido ás continuas inundacións producidas por atoparse a unha cota baixo rasante.

O edificio actual, construído no ano 1985 polo arquitecto Andrés Fernández-Albalat Lois, contaba ata o momento con escasos recursos para levar adiante o seu cometido principal, que non é outro que acoller actividades culturais en boas condicións. Non dispoñía nin de iluminación nin de condicións sonoras axeitadas ás necesidades, nin equipamento de son que permitise a realización de espectáculos escénicos.

Por elo, e segundo explican o seus xestores, a reforma do edificio ten o obxectivo de aumentar a capacidade do espazo e volume, para o que se realizará unha readecuación completa do interior da edificación do auditorio na que son imprescindibles “adaptacións e melloras que teñen que ver co confort térmico da sala, illamento, calefacción e aireación de acordo ás novas demandas e normativas, así como adaptacións de mellora do confort acústico en tanto que se trata dun lugar cunha demanda continua para os usos musicais e de comunicación oral e audiovisual que deben igualmente adaptarse á contemporaneidade técnica”, segundo indicaron.

Lembrar que no ano 1947 creouse o Padroado Rosalía de Castro co fin de recuperar a Casa da Matanza. Esta foi restaurada no ano 1971 e na actualidade é propietaria da mesma a Fundación Rosalía de Castro, que continúa o labor que comezara o padroado. Entre os obxectivos primordiais da fundación están o coñecemento da figura e obra da escritora, ao mesmo tempo que difundir a do seu marido, o historiador Manuel Murguía, ademais de encargarse da conservación da Casa-Museo e do panteón da escritora, sito na igrexa de San Domingos de Bonaval.