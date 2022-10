A rúa do Carme de Arzúa vai ser pronto máis segura e accesible

A Deputación da Coruña financiará a través do Plan Único, con 305.000 euros en total, dous proxectos para levar a cabo a humanización da rúa do Carme, no concello de Arzúa, situada no centro urbano do municipio e que pertence á delimitación da ruta principal do Camiño Francés.

A actuación de humanización ten o obxectivo de mellorar a seguridade, a accesibilidade e o estado de conservación actual da rúa, que conta con beirarrúas e vías feitas a base de enlousado de pedra irregular e a distinto nivel.

Por unha banda actuarase na rúa do Carme nun treito duns 110 metros de lonxitude, desde a intersección coa estrada Xosé Neira Vilas ata a intersección coa rúa do Caño. Pola outra, renovarase un tramo de 60 metros desde a intersección da rúa das Dores ata a intersección coa estrada Xosé Neira Vilas.

Os traballos consistirán en demoler as beirarrúas existentes e construír outras a nivel, sen bordos, conseguindo o paso de vehículos nun único sentido e garantindo a protección das zonas peonís coa instalación de pilonas. Baixo a calzada canalizaranse tubos de PVC para o saneamento e a recollida de pluviais e realizarase a canalización de tubaxes para abastecemento e acometida eléctrica, ademais da instalación de farois en fachada para substituír os existentes, salvo na praza onde se instalarán sobre báculo con tres brazos. Por outra banda, desde a rúa do Caño e ao longo duns 90 metros proxéctase unha nova pavimentación coa súa respectiva rede de drenaxe. Completarase o labor coa instalación da sinalización vertical existente e mobiliario urbano.

Segundo indicaron dende o Concello as obras están xa adxudicadas, de feito está aberto o prazo de presentación de ofertas por parte das empresas interesadas. O período remata a finais de mes.

En verbas do rexedor, José Luís García, “trátase dunha actuación moi importante para Arzúa. Son uns traballos que nos alegran a todos e que responden a un compromiso serio e firme do goberno municipal, que loitou durante os últimos anos por conseguir o financiamento suficiente para poder realizar esta actuación de gran calado”. Engadiu asemade que esta actuación responde a un obxectivo do Concello que foi “acondicionar e coidar un dos maiores tesouros de Arzúa, que é o Camiño de Santiago. Esta rúa forma parte da ruta Xacobea”, dixo. Está moi próxima á rehabilitada Casa de Correos, polo que quedará un espazo moi vistoso.