A Universidade Sénior achega a Baio a historia e a paisaxe do Camiño

Zas. Corenta e cinco alumnos e alumnas maiores de 50 anos participarán entre abril e maio nun programa da Universidade Sénior titulado Coñecendo o Camiño, que será inaugurado o lunes, día 26, no centro sociocultural de Baio.

Consta de tres palestras impartidas por profesorado da Universidade da Coruña. Na de apertura, Álvaro J. Iglesias Maceiras disertará sobre Santiago Apóstolo: Historia, mito e lenda. O día 3 de maio, Xoán López Viñas analizará A influencia provenzal na lingua e literatura a través do Camiño de Santiago, e o día 10, José Manuel Álvarez-Campana impartirá a sesión titulada O Camiño: Paisaxes, pontes e fontes. Todas elas serán impartidas entre as 17.00 e as 19.00 horas.

Ao acto inaugural, programado para o luns, ás cinco da tarde, asistirán o alcalde de Zas, Manuel Muíño, e a directora da Universidade Sénior, Matilde García. Esta iniciativa conta coa financiación da Xunta e a colaboración do GDR Costa da Morte. J. M. R.