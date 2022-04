A Xunta rematará en xuño as obras de rehabilitación do viaduto de Pontenafonso

O director da Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, avanzou este venres no Parlamento que as obras de rehabilitación e posta en valor da Ponte Nafonso, que une os concellos de Noia e Outes na estrada AC-196, prevén o seu remate o vindeiro mes de xuño, logo dun investimento autonómico de máis de 700.000 euros.

Na súa intervención na Comisión 4ª de Educación e Cultura, Menéndez sinalou que as obras atópanse en execución e que se está a traballar intensamente nelas: estase a ultimar o remate do pavimento, para pasar a colocar, agora, o novo peitoril en pedra de cantería.

Lembrou que os traballos foron retomados o pasado 11 de abril, tras recibir o visto bo da Comisión de Patrimonio da Coruña o novo proxecto para o histórico viaduto.

Neste sentido, o director da Axencia Galega de Infraestruturas recordou que o proxecto inicial “propoñía a instalación dunha varanda metálica, cuxo deseño estaba previsto para a contención de vehículos cunha velocidade de 50 km/h. Non obstante, a modificación do Regulamento de Circulación, que limita a 20 ou 30 km/h a velocidade nas vías que dispoñan de plataforma única de calzada e beirarrúa, fixo posible revisar este requirimento técnico”. Deste xeito, “tras a correspondente avaliación e unha vez obtida a autorización da Dirección Xeral de Patrimonio, optouse finalmente por colocar un peitoril de pedra, que é o que se está a executar”, sinalou.

Francisco Menéndez destacou o esforzo da Xunta nesta intervención, “para conxugar a funcionalidade da infraestrutura co máximo coidado e a súa posta en valor, dada a súa singularidade ao tratarse dunha ponte medieval”. A obra comprende a substitución do pavimento e da varanda, así como a limpeza dos paramentos exteriores co fin de mellorar o seu aspecto estético e mantela en bo estado de conservación.

O director tamén comentou que o proxecto inclúe a adecuación da iluminación en base a un modelo de baliza encaixada no peitoril, sistema tamén usado en Ponte Sampaio, en Pontevedra.

As actuacións proxectadas para iluminar a calzada e para a iluminación monumental do viaduto “permitirán a súa posta en valor e unha notable mellora na seguridade viaria para vehículos e peóns. Inclúese tamén a colocación de paneis informativos e carteis de localización”, dixo.

Esta actuación enmárcase no programa de inspección e control das pontes e obras de paso que desenvolve a Xunta, que continuará coas obras de mantemento e conservación en Ponte Ceilán, na estrada AC-550, licitada o 24 de marzo por case 505.000 €. ―

Francisco Menéndez remarcou o traballo do Goberno galego no coidado do seu patrimonio histórico viario, con accións na Ponte Vella de Ourense ou en Ponte Maceira, e avanzou a redacción do novo proxecto para actuar na Ponte Sampaio, entre Soutomaior e Pontevedra.

PEITORIL. Durante a súa intervención na Comisión 4ª, a deputada do BNG, Rosana Pérez, preguntou ao Executivo autonómico por que motivo, unha vez que se viron obrigados a substituír a varanda metálica prevista por un peitoril de pedra, “non optaron polo peitoril orixinal da ponte? Saben vostedes, sequera, onde está?”, volveu preguntar sen acadar unha resposta.