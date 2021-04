Abortan el contrato millonario de la limpieza por su bestial duración

El PP ahonda en la impugnación del colectivo de pequeñas empresas en base al periodo en el que estaría en vigor el servicio (respecto a quien ganase la adjudicación) y la falta de objetividad en algunas cláusulas, algo evidente para los técnicos.

Por un lado, consta la duración del contrato, que excede el máximo de 5 años establecido en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Hay que recordar que excepcionalmente la ley permite establecer un periodo superior, pero en este supuesto excepcional se exige la concurrencia acumulativa de una serie de circunstancias. Y en el caso de Ames, el pliego de condiciones administrativas había recogido un plazo de duración de una década, “por lo que era preciso justificar el cumplimiento de la totalidad de circunstancias establecidas en el artículo 29.4 de la LCSP” algo que, en opinión de la entidad recurrente, no solo no se había justificado convenientemente por el Concello de Ames, “sino que, además, los cálculos efectuados en la memoria justificativa, en relación al periodo de recuperación de la inversión no se ajustan a lo dispuesto en la Ley de Desindexación de la Economía Española”.

En cuanto al segundo motivo de impugnación, se basa en la vulneración del artículo 146.2 de la LCSP, donde se obliga a que los criterios de valoración de la oferta que puedan estimarse objetivamente mediante cifras o porcentajes tengan más preponderancia que aquellos criterios de valoración que dependan de un juicio de valor. Y siempre según los recurrentes, “la cláusula 12 del pliego de condiciones administrativas cumple sólo en apariencia esta exigencia legal”, porque la fórmula establecida para la valoración de la oferta económica, que tiene un valor máximo de 40 puntos, “desvirtúa la exigencia del artículo 146.2 de la LCSP”. De esta manera, “no puntúa con cero puntos a aquellos licitadores que no ofrezcan ninguna baja económica, hecho que deriva en la no necesidad de realizar esfuerzo económico para obtener puntos”.