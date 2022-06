Achacan el incremento millonario de los precios en obras al retraso en contratar

“La dilación a la hora de licitar o adjudicar las obras presupuestadas en Ames para 2021 puede costarles a los vecinos de 1.700.000 a 3.300.000 euros de más”. Este es el análisis de la oposición popular tras constatar que quedan por ejecutar en inversiones reales 15 millones. Y opinan que el tripartito tendrá ahora “que decidir renunciar o ejecutarlas asumiendo el incremento de costes”.

El amplio abanico en las cifras viene al hilo de los diferentes criterios de la Administración y las patronales. Así, según datos proporcionados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, “el índice de costes de la construcción en 2021 referido al consumo de materiales se incrementó un 11,5 % respecto al año anterior”, apunta el PP.

Y de un total de 43 materiales analizados en esta estadística, sólo cinco no presentan incrementos; el resto registraron importantes subidas de precios. “Ponderando los costes de materiales y mano de obra, el índice de costes de construcción experimentó a diciembre de 2021 una subida interanual del 8,63 %”. Por si fuera poco, el precio de la mano de obra se incrementó en un 3,63 %, y el resto de los conceptos tenidos en cuenta a efectos estadísticos (energía o transporte, entre otros) “también sufrieron importantes incrementos”.

Aun así, el encarecimiento proporcionado por el Ministerio sigue quedando, a su juicio, “bastante por debajo del facilitado por la Confederación Nacional de la Construcción, que señala un incremento total de las obras, de media, de alrededor un 22,2 por ciento”, remarcan.

Además, destacan que ya existen precedentes en el baile de cifras, “porque en Ames tenemos como episodio reciente el de las obras de ampliación del pabellón polideportivo de Bertamiráns”, un contrato del que creen que el tripartito “está intentando deshacerse por segunda vez, ya que el primer intento fue tumbado por el Consello Consultivo de Galicia ante el proceder chapucero del alcalde, quien, sin el preceptivo dictamen de este órgano, propuso la resolución”.

Pues bien, esos trabajos se adjudicaron en 415.000 euros, y la empresa contratista, tras alegar la demora del gobierno local en la adjudicación de los mismos, “solicitó el 26 de octubre de 2021 la modificación por causas imprevisibles y sobrevenidas por aumento de precios de las materias primas, lo que hacía excesivamente onerosa, y prácticamente irrealizable” la ejecución de esa actuación. Precisamente, el alza de los precios de los materiales fue cifrado por la firma en 169.147 euros, “más de un 33 por ciento respecto al presupuesto base de licitación, y muy lejos de las cifras oficiales facilitadas tanto por el Ministerio como la patronal”.

Además, revelan que esta solicitud de modificación del precio no ha sido la única: “Recientemente ha habido otras peticiones de revisiones de precios de contratos de obras; y así se pueden citar las del acceso y de los interiores de Firmistáns, o las de accesibilidad a lo largo del recorrido que conecta la rúa do Rego y la Travesía do Porto en O Milladoiro”. Y en otros supuestos, como el de las obras para la ejecución de recorridos ambientales en O Milladoiro, el PP remarca que se declararon desiertas al renunciar las propias firmas.