Acometen melloras no céspede do campo de fútbol de Cadreche

A POBRA. O céspede artificial do campo de fútbol de Cadreche foi obxecto de traballos de mantemento puntual, segundo informou a concellaría dos Deportes da Pobra do Caramiñal, enmarcándose esta actuación no plan deseñado para a mellora das instalacións deportivas no segundo semestre do ano. Con esta intervención, executada por Jardinería Arce cun investimento total de 4.585 euros, o Concello pretende ofrecerlles aos usuarios e usuarias unhas mellores condicións para o desenvolvemento da súa actividade. Segundo explicaron dende a citada área, o proxecto supuxo o mantemento do céspede artificial, consistente na limpeza da superficie; na descompactación do caucho; na cepilladura da fibra e no acabamento coa esteira; na inspección de liñas e xuntas, ademais de aplicar herbicidas para a retirada de malas herbas. m. T.