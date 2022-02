Acondicionan a ruta fluvial do Rego dos Muíños co Plan Único

Cabana. O Plan Único da Deputación da Coruña financia con 107.992 euros as tarefas de conservación, mantemento e recuperación da ruta fluvial do Rego dos Muíños, no concello de Cabana de Bergantiños. As obras, en fase de licitación, facilitarán o acceso pola senda que transita por ambas marxes da ruta e constitúen unha aposta por un dos recursos turísticos e medioambientais máis importantes do municipio.

A zona na que se actuará atópase na parroquia de Canduas e é visitada de forma frecuente por excursións de todo tipo, que se achegan a coñecer a riqueza natural da contorna, principal atractivo desta área recreativa. Por este motivo, e por criterios medioambientais, faise necesaria a actuación na contorna, co fin de acondicionar o espazo afectado polas subidas do río ao longo dos anos e polas inclemencias meteorolóxicas da borrasca Karim.

O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, destacou a importancia do Plan Único para apoiar aos concellos da provincia no financiamento de investimentos coma este, “que supón a recuperación e mellora dun espazo natural de referencia en Cabana” e que “contribuirá tamén a mellorar a estética e a accesibilidade á zona con camiños e pasarelas peonís seguras”.

As obras comprenden unha limpeza en ambas as dúas marxes do río e da propia canle para eliminar os materiais pétreos externos, as árbores mortas, a maleza e as matogueiras para evitar desbordamentos. Os traballos inclúen a roza mecánica a ambos marxes do camiño e a canle da ruta fluvial, o transporte da materia orgánica resultante da limpeza para o seu uso como abono nos campos e leña e a reposición de tubaxes de formigón en mal estado.

A súa vez, reporase a rocalla procedente da recuperación feita na canle do río. Posteriormente, repararanse pasarelas peonís e substituiranse os firmes de madeira e zahorra que conforman a senda por outros que dean seguridade no seu tránsito, mellorando a accesibilidade e o agarre na zona e evitando así o risco de esvarar que hai na actualidade. Tamén se recolocarán as vigas transversais e a varanda a ambos lados da pasarela. Así mesmo,solucionarase a falta de nivelación pola propia perda de material do firme. As obras conta cun prazo de execución de cinco meses e as empresas interesadas en presentar propostas poderán facelo ata o vindeiro 14 de marzo.