Actividades en inglés por Nadal para os cativos da vila lousamiá

O Concello de Lousame, a través do seu programa de voluntariado europeo European Solidarity Corps, organizou dúas actividades de Nadal gratuítas para os nenos e nenas do municipio: un obradoiro de adornos navideños e unha nova edición do programa de actividades de ocio en inglés. Dúas iniciativas impartidas polas voluntarias turcas Ezgi Alkaya e Ülkü Kosdas.

O obradoiro de adornos navideños celebrouse o pasado venres na casa da cultura. Ezgi Alkaya e Ülkü Kosdas compartiron con toda a rapazada a elaboración da decoración típica do Nadal na nosa terra e tamén na súa Turquía natal. E polo que respecta ao programa Leisure Activities in English, terá lugar os días 2, 3, 4 e 5 de xaneiro de 10.30 a 13.30 horas, na casa da cultura de Lousame. Dirixido a nenos e nenas maiores de 5 anos, inclúe actividades de pintura, karaoke, música, xogos, cinema, teatro, creatividade, conversas... todo en inglés.

Dende a administración municipal destacaron que se trata da segunda edición deste programa en inglés, despois do éxito acadado polas propias Ezgi Alkaya e Ülkü Kosdas durante este verán, no que participaron medio cento de rapazas e rapaces de Lousame.

A inscrición para esta actividade é de balde, e xa está aberta a través de bandoticket.com. Máis información na páxina web municipal.