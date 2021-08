Activo en Leroño, Rois, un incendio que superou as vinte hectáreas

Rois. Ás 16.26 horas deste martes declarábase no municipio de Rois, concretamente na parroquia de Leroño, un incendio forestal. Segundo as primeiras estimacións feitas pola Consellería de Medio Rural o lume superou as 20 hectáreas. E é que, tal e como indicaron fontes de Protección Civil, sopraba vento do nordés, o que fixo que as chamas se extendesen. Ata o momento mobilizáronse para a súa extinción dous técnicos, seis axentes, trece brigadas, sete motobombas, dúas pas, nove avións e seis helicópteros.

Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuíto 085, ao que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal. Ademais, existe un número anónimo e gratuíto para denunciar calquera actividade delituosa incendiaria: 900 815 085. Toda a información actualizada pode seguirse na conta de twitter: @incendios085. c.g.