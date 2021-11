Acto de hermanamiento de la Asociación Cultural de Ser con cinco municipios europeos

El proyecto de hermanamiento de ciudades que se celebró del 9 al 14 de noviembre en Sicilia (Italia) bajo el epígrafe de European Youth’We are the future of Europe, contó con la presencia por parte española de la Asociación Cultural de Ser, del municipio de Santa Comba.

Responsables políticos, técnicos juveniles y dirigentes de organizaciones profesionales participaron en este proyecto organizado por el ayuntamiento siciliano de Mongiuffi Melia con el objetivo de crear el espacio para una discusión más profunda sobre la Europa del futuro para los jóvenes; permitir el intercambio de mejores prácticas para aprender de la experiencia de los demás; fomentar la capacidad de los socios para impulsar la solidaridad con los grupos desfavorecidos y como medio para estimular el voluntariado juvenil, además de apoyar a los ciudadanos y a los responsables políticos para que se reúnan y compartan conocimientos sobre cuestiones políticas de interés juvenil, entre otros fines.

Es un proyecto que brinda a los ciudadanos la oportunidad de participar de manera concreta en el proceso de elaboración de políticas de la UE y estimular debates para proponer soluciones prácticas a problemas a través de la cooperación a nivel europeo.

VISITAS. El programa de actividades incluyó visitas a instituciones democráticas como la consulta Giovenile de Mongiuffi Melia, donde se intercambiaron puntos de vista y pareceres con los dirigentes juveniles, o al municipio de Castel Mola, en donde fueron recibidos por el propio alcalde, Orlando Russo.

Además, se realizaron visitas culturales y al territorio del Comprensorio de Naxos y Taormina, visitando Giardini Naxos, la primera ciudad que se formó en Sicilia con la llegada de los griegos, los pueblos de Savoca y Forza D´Agro y la localidad de Mesina.

Las seis entidades participantes fueron Local Council Zurrieq (Malta), municipio de Obec Glabusowce (Eslovaquia), Comuna di Mongiuffi Melia (Sicilia-Italia), municipio de Lukovit (Bulgaria), municipio de Tar (Hungría) y la Asociación Cultural de Ser (Santa Comba-España), que estuvo representada por su presidente, Javier Silvariño.

Todas las entidades que acudieron al encuentro celebrado en la isla siciliana firmaron un pacto que servirá de punto de partida para desarrollar acciones conjuntas como intercambios de jóvenes, encuentros culturales y folclóricos, participación en futuros proyectos de solidaridad y, sobre todo, la divulgación de los valores europeos.

El programa Europe for Citizens pretende reforzar los lazos culturales entre vecinos de villas y ciudades europeas a través de la convivencia y el conocimiento recíproco.

Esta iniciativa es una apuesta decidida de la Comisión Europea para unir pueblos y establecer lazos de diálogo que permitan afianzar la cooperación en materia de juventud, cultura y economía.

Desde el año 2014 y hasta la actualidad diversos ayuntamientos gallegos y asociaciones de diferentes ámbitos de la sociedad civil se han hermanado con otros municipios europeos, convirtiendo a Galicia en una de las comunidades autónomas más activas en este programa, que entre sus objetivos principales está el tratar de ayudar al público a comprender la historia, los valores y la diversidad de la Unión Europea y pretende animar a los ciudadanos a participar y comprometerse en la democracia a nivel de la UE.