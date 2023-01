Acuerdo para convertir un punto negro en una nueva calle de Brión

El alcalde de Brión, Pablo Lago, agradece “o traballo e o compromiso co Concello e coa veciñanza de Brión” da conselleira Ethel Vázquez, lembrando as súas primeiras reunións en 2020 “nas que me sorprendeu a súa boa acollida”. Sobre la obra, Lago aseguró que se trata de una actuación “fundamental para humanizar o núcleo máis poboado de Brión e que será especialmente beneficiosa tanto para os residentes como para os que transitan pola contorna”. Finalmente, el regidor explicó que “queremos aproveitar para reducir o ancho dos carrís, e así baixar a velocidade dos vehículos. Iso, ademais de mellorar a seguridade viaria, deixaríanos espazo para adecuar e ampliar as beirarrúas, para que persoas con mobilidade reducida ou cun carriño de bebé poidan circular pola zona sen obstáculos”.