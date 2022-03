Adega impulsará un plan de conservación de humidais e a flora da Costa da Morte

A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) vén de poñer en marcha o proxecto medioambiental Voluntariado ambiental para a conservación dos humidais e da flora da Costa da Morte, co apoio de CaixaBank a través da Convocatoria de Medioambiente 2021.

Con este proxecto Adega dá continuidade ao traballo que desenvolve desde hai anos a través de iniciativas como a creación de Microrreservas de Flora para a preservación destes tesouros da Costa da Morte. “A cidadanía é garante da conservación da biodiversidade e a participación activa é un eixo esencial deste proxecto”, afirman.

Esta involucración dos cidadáns é, segundo os responsables de Adega, a garantía para a conservación da biodiversidade, “polo que se buscará incrementar o seu coñecemento e empatía co territorio”. Con este obxectivo, levaranse a cabo actividades abertas ao público xeral, tales como a eliminación de especies invasoras e limpeza de praias, saídas de campo guiadas ou varios bioblitz (eventos participativos de ciencia cidadá para rexistrar tantas especies como sexa posible nun lugar e durante un tempo determinados).

Ademais, como parte deste proxecto, Adega editará un tríptico sobre os hábitats e a diversidade da Costa da Morte e realizará xornadas formativas sobre as microrreservas da zona con persoal técnico ligado ás zonas de actuación.

O obxectivo da Convocatoria de Medioambiente 2021, posta en marcha por CaixaBank, é impulsar iniciativas que busquen mellorar o patrimonio natural a través da protección da biodiversidade, a innovación ambiental e a loita contra a despoboación.

En 2021, a entidade incorporou ás súas liñas de Acción Social o lanzamento de convocatorias ambientais en colaboración con fundacións con profundo arraigamento en dez comunidades autónomas, así como convocatorias ambientais no resto do territorio nacional.

A entidade financieira aportará 20.000 euros para a execución do proxecto na Costa da Morte. As primeiras accións xa foron desenvolvidas o pasado día 2 de febreiro, coincidindo coa celebración do Día Mundial dos Humidais. Ese día levaron a cabo unha acción de voluntariado para inventariar a fauna da lagoa de Baldaio, ubicada na costa de Carballo.

A nivel nacional CaixaBank apoia un total de 15 proxectos medioambientais. As iniciativas seleccionadas céntranse na biodiversidade, a innovación ambiental, a economía circular e o reto demográfico vinculado ao impacto ambiental. O 60 % do proxectos fomentarán a conservación, o restablecemento e o uso sostible dos ecosistemas (terrestres, mariños e de auga doce), así como á posta en valor do servizos que proporcionan. En particular valoraranse iniciativas que fomenten a conservación dos bosques, os humedais, as montañas, os olos e a fauna ameazada.

Pola súa banda, o 21 % centraránse na innovación, para desenvolver procedimentos, técnicas, sistemas ou produtos novos ou modificados que resulten útiles para reducir ou evitar o dano ambiental. Outro 12 % axudará a reducir e reciclar residuos, con mención especial aos pásticos, e o 7 % restante irán orientados á loita contra a despoboación cun compoñente de protección ambiental.