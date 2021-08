Adrián Costa hará sonar su mejor blues en los Solpores do Lagoeiro

Adrián Costa, uno de los representantes más valorados del blues español, aterriza este jueves en A Estrada para participar en el ciclo de conciertos Solpores no Lagoeiro. El artista compostelano comenzará su actuación a las nueve de la noche.

Su trayectoria musical comenzó muy pronto, ya que dio sus primeros pasos a la temprana edad de 13 años en su Compostela natal con la banda The Red Blues Band. En 1999 se mudó a Madrid junto con el armonicista Marcos Coll para formar parte de la Tonky Bues Band, con la que tendría la oportunidad de colaborar con artistas de la talla de Buddy Miles –Jimi Hendrix Bnad’s of Gypsys– y Mick Taylor –The Rolling Stones–.

Unos años más tarde, Marcos y Adrián deciden formar un nuevo grupo bajo el nombre Los Reyes del KO. Esta formación dará lugar a seis discos y a su presencia en numerosos festivales europeos.

Tras una larga estancia en Berlín, Adrián decidió trasladarse a la bahía de San Francisco, donde comenzó a trabajar con su banda Adrián Costa Blues Persuasion, y a colaborar con artistas como Billy Boy Arnold, Jacki Payne, Kenny ‘Blues Boss’ Wayne, Mark Hummel, Chris Burns o Earl Thomas.

Blues, funk y soul son algunos de los trazos más característicos de este músico compostelano. Un guitarrista con una voz poderosa que no concibe la música sin el baile.

ÉXITO DE CAFÉ QUIJANO. Llega esta actuación después del gran éxito cosechado en Solpores no Lagoreiro por Café Quijano. La energía, la fuerza y la buena música inundaron los jardines de A Casa do Lagoeiro de la mano de los hermanos Óscar, Raúl y Manuel, con dos actuaciones la pasada semana en este emblemático establecimiento de que une gastronomía y turismo rural. El trío leonés demostró encontrarse en plena forma, y no dudaron en dejar constancia de que llevar dos décadas sobre los escenarios da muchas (pero que muchas) tablas, haciendo vibrar a un público que le brindaba dos llenos absolutos en ambos conciertos.

Claramente, su directo era lo que pedían a gritos las noches estivales gallegas. Tras un año complicado en el que pocas citas llegaban a conmover y sorprender al grueso del público dadas las restricciones que se han de mantener y las medidas de seguridad, Café Quijano logró arrancar una sonrisa y hacer que todos los asistentes levantasen las manos y volviesen a disfrutar de un auténtico concierto en vivo.

ALVARIZA CIERRA EL CICLO. El ciclo de conciertos Solpores do Lagoreiro llega a su fin con la actuación del grupo folk Alvariza el próximo jueves, día 26. Esta formación tradicional gallega nació en el año 2000 con la intención de preservar la música que antiguamente se oía en las verbenas de finales del XIX y principios del XX.

Alvariza reúne a ocho músicos formados en distintos estilos (como tradicional, clásico y música moderna) que, por su diversidad, logran una versatilidad sonora y rítmica que les otorga una identidad propia en la que destaca la sonoridad tan característica de la requinta, un instrumento característico de la zona del Ulla, de donde es el grupo afincado en el Ayuntamiento de Teo.

A la requinta se suma el clarinete bajo, de c ara a conformar así el eje central de la música de Alvariza y dotarla de un sonido significativo. En la parte melódica, a la requinta la acompañan la gaita, el saxofón, y el clarinete, mientras que el acordeón completa la base armónica del clarinete bajo. En cuanto a la percusión, el bombo con platos y una singular caja conforman por su parte la rica base rítmica de la formación.