Adxudicadas as obras de mellora do firme na avenida de Ferrol

Ribeira. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade anunciou onte a adxudicación das obras de mellora do firme na estrada comarcal AC-550, no treito entre Padín e Deán Pequeno, no concello de Ribeira.

Con esta intervención completaranse os traballos rematados recentemente na avenida de Ferrol, unha das principais vías de acceso á cidade de Santa Uxía, onde se renovaron tanto as beirarrúas como a rede de pluviais, cun orzamento que ascendeu a case 250.000 euros.

Esta nova actuación, adxudicada á empresa Construcciones Taboada y Ramos S.L por un importe de case 50.000 euros, comezará nas vindeiras semanas e terán un prazo dun mes. Os traballos inclúen o fresado e a reposición do firme no tramo comprendido entre os puntos quilométricos 107+320 e 107+850.

Por outra banda, o Concello de Boiro acaba de comezar a acometer as obras de renovación do pavimento nos núcleos de Coviña, Souto Novo, Aruxo, Cotarón e a contorna do cemiterio municipal. As actuacións, realizadas con cargo ao POS 2019 da Deputación da Coruña, contan cun orzamento total de 98.553 euros e un prazo máximo de execución de dous meses.

O obxectivo desta intervención é mellorar o firme en diferentes tramos do rural. m. t.