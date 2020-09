Ahorro de mil euros al año para viajar de Milladoiro a Santiago

aínda que só sexa polo aforro en cartos que supuxo para os petos dos viaxeiros, o Transporte Metropolitano xa merece os parabéns de calquer persoa. Son xa case dez os anos que leva funcionando, e como con todas as cousas, as facilidades que implicou conlevaron o aumento progresivo das demandas en canto a dotalo de máis servizos, paradas e coberturas. Lóxico, deste xeito, que os usuarios queiran máis, porque os tempos son os que son e entran en xogo máis variables, coma o respecto cara o medio ambiente ou a disminución de emisións contaminantes que implica un servizo colectivo. A única dúbida que me queda é o motivo polo que tardaron tanto en implantar este servizo... unha mágoa de anos perdidos para todos.