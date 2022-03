Alianza urbanística en O Son

O director da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), Jacobo Hortas, e o alcalde de Porto do Son, Luis Oujo Pouso, confirmaron a importancia de manter unha colaboración continua “para garantir un uso sostible e ordenado do territorio e velar pola disciplina urbanística no concello”, indican dende a Xunta.

O director da APLU e o alcalde mantiveron unha reunión a semana pasada na sede da Axencia, na que aclararon dúbidas sobre as competencias municipais de inspección, supervisión, sanción e restablecemento da legalidade urbanística. Ambos representantes consideraron positivo reforzar os lazos de colaboración e manter un contacto permanente.

Jacobo Hortas puxo como exemplo o Concello de Porto do Son, que conta cun PXOM aprobado tras a entrada en vigor da Lei do solo, polo que “a súa cartografía e ordenanzas están actualizadas, o que contribúe a dar unha maior seguridade xurídica a todos os axentes implicados no territorio e a evitar a aparición de infraccións urbanísticas”.

Durante o encontro, o director da APLU recordoulle ao rexedor que xa está operativo o novo Plan de inspección, “que nos próximos dous exercicios primará as actuacións de vixilancia e inspección urbanística nos concellos costeiros e nos que teñan territorio nun espazo natural ou nunha área de especial interese paisaxístico, así como nos que discorran as rutas do Camiño de Santiago”.

Asemade, indicoulle que unha das máximas “é potenciar a cooperación cos municipios” polo que —ademais de invitalos a participar nas inspeccións que se programen— as infraccións que se detecten “serán comunicadas con carácter previo á entidade local correspondente para que os servizos técnicos municipais informen da existencia de título habilitante municipal de natureza urbanística que puidese amparar as obras”.

Nese sentido, o director brindoulle o seu ofrecemento ao Concello no asesoramento e emisión de informes sobre a aplicación e interpretación da normativa vixente en materia de urbanismo.