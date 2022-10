Alianzas para asegurar un crecemento responsable no territorio Costa Sostible

A articulación de medidas para a sustentabilidade territorial é un dos campos de actuación do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Seo de Fisterra, Ría de Muros-Noia. Así, dende o ano 2018, mediante o Pacto Local polo Territorio Costeiro Sostible, impulsado polo GALP, os axentes sociais, públicos e privados dos municipios de Fisterra, Corcubión, Cee, Dumbría, Carnota, Muros, Outes, Noia e Porto do Son decidiron apostar por emprender un desenvolvemento sostible que permita a mellora continua do benestar de toda a poboación mediante un modelo de progreso sostible a nivel económico, social e medioambiental.

Agora, este venres, o traballo que se vén realizando nos últimos anos culminará coa sinatura de tres novos acordos centrados na aplicación práctica deste Pacto Local. Por unha banda, en Cruceiro de Roo (Outes), os nove alcaldes da Costa Sostible asinarán a Declaración de Compromisos para a Mitigación do Cambio Climático.

“Aquí a palabra clave é compromisos. En efecto, esta declaración, enmarcada no Pacto Local polo Territorio Costeiro Sostible, vén dun traballo de fondo moi intenso, realizado nos últimos anos a partir do Acordo das Alcaldías polo Clima e a Enerxía. Todos os nosos concellos participan neste proxecto, primeiro europeo e agora mundial, que implica o deseño dun catálogo moi completo de medidas a tomar nos próximos anos, para contribuír á redución nun 40 % das emisións de gases de efecto invernadoiro respecto das medicións actuais”, explicaron dende o GALP.

Nesta mesma ubicación, tamén está previsto que este venres as confrarías do Pindo, Lira, Muros, Noia, Portosín e Porto do Son den un paso máis na súa particular guerra contra a contaminación da auga e o litoral asinando o Acordo de Custodia Rías Sostibles, unha guía de medidas para loitar pola limpeza dos caladoiros e praias.

“O obxectivo é sinalar unhas sinxelas pero importantes prácticas, destinadas ás mulleres e aos homes que traballan na pesca e no marisqueo, para unha maior contribución ao mantemento dos ecosistemas mariños. A norma base é sinxela: ningún residuo debe acabar no mar e nas praias”, afirman os impulsores do Pacto Local polo Territorio Costeiro Sostible.

Por outra banda, xa en Lousame, terá lugar a sinatura dun convenio entre o GALP e a ARD Ría de Muros Noia. De cara á execución do Plan de Sostibilidade Turística en Destinos 2022-2024, o Xeodestino elaborou unha guía de medidas “para garantir que os novos investimentos en turismo teñan un mellor impacto na paisaxe e na sociedade”.

Os tres acordos chegan no momento no que se está a finalizar a aplicación do FEMP-Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020 e se está a pór en marcha o novo FEMPA-Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura 2021-2027.

Ademais, cómpre recordar que o pasado 21 de setembro o Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Seo de Fisterra, Ría de Muros-Noia aprobou a súa estratexia Horizonte 2027, actualmente en proceso de avaliación por parte da Xunta de Galicia.