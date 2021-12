Alumnas de Amessan, eufóricas tras retomar su fiesta presencial

Había ganiñas... y se notó. Tras meses en los que la situación de la pandemia impidió que las usuarias del programa de envejecimiento activo Amessan pudieran celebrar su fiesta anual, el pasado fin de semana se resarcieron a lo grande en la casa de la cultura de Bertamiráns, mostrando sus progresos con la pandereta o compartiendo merienda... y anécdotas.

Así, los grupos de pandereteras de Transmonte, Lens, A Ameixenda, Bugallido y Oca amenizaron el evento previo a una merienda a base de chocolate con roscón y, por supuesto, el posterior baile al son de una selección musical especialmente elaborada por la encargada de la cafetería de esa casa de cultura.

Precisamente, fueron las pandereteras de Trasmonte las que abrieron el Festival de Amessan interpretando la Ribeirana de Liñares y el Pasodoble de Berdeogas, además del villancico O Noso Ruliño. Seguidamente subieron al palco sus compañeras de Lens, que interpretaron la Muiñeira de Lira, Rumba de Painceiros y A Virxe da Lava. Las de A Ameixenda, a su vez, optaron por el Canto de Liñares y Ribeirana de Retama, además del villancico Canto de Nadal. Después de esta actuación, llegó el turno de sus compañeras de Bugallido con el Pasodoble de Posadas, el Vals das Cortellas y el Canto de Nadal de Cedeira. Por fin, el grupo de Oca se decidió por el Canto de Cobas e agarrado y también el Canto de Nadal da Peregrina.

Y según confirman los asistentes, fue tal el entusiasmo del público y la emoción de los grupos por volver a su fiesta de manera presencial que no quisieron finalizar sin antes subir todas al escenario y tocar una pieza conjuntamente. La concejal de Benestar e Igualdade, de quien depende este programa, Luísa Feijóo, manifestó que “foi unha ledicia poder escoitar e desfrutar novamente das nosas pandereteiras: Trasmonte, Lens, Ameixenda, Bugallido e Oca”, al tiempo que agradecía “o gran traballo que fan os monitores de Amessan, a todos os participantes sen os que todo isto non sería posible”, y sin olvidar la labor do responsable a Oficina do Voluntariado, Rubén Ramos, como coordinador de “toda esta marabillosa loucura e de todas as persoas que o axudan”.