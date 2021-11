Alumnos de Rianxo, Irlanda y Croacia ficharon 81 especies amenazadas

La Sociedade Galega de Historia Natural presentó este miércoles en el IES Félix Muriel de Rianxo el número especial de su magazine Paspallás, que contiene las 27 fichas de especies biológicas gallegas en peligro de extinción elaboradas por 22 alumnos de ese centro en el marco de un programa en el que participan también 14 estudiantes de Irlanda y 15 de Croacia.

El proyecto es una iniciativa de la Fundación Antón Losada Diéguez que forma parte da su obra social para la promoción de la cultura gallega. La publicación es el resultado del exhaustivo trabajo de campo llevado a cabo el pasado curso y es una de las actividades del programa Erasmus + Climate change studies and research in the EU (Estudios e investigaciones sobre el cambio climático en la Unión Europea).

A la presentación de la publicación asistieron los alumnos del Galway Comunity College (Irlanda) y del Prva Susacka Hrvatska Gimnazija de Rijeka (Croacia) que, junto a los de Rianxo, participan en el programa, que cuenta con un presupuesto de 336.122 euros para el período comprendido entre septiembre de 2020 y septiembre de 2023 (es decir, tres cursos escolares).

La revista incluye las fichas de 11 especies vegetales y 16 animales en peligro de extinción. Entre ellas, las plantas conocidas como fento do cabeliño, caraveliño das rochas, herbas de namorar y lirio de monte, y animales como la ostra perlífera de agua dulce, el escornabois, la rana de San Antón, el sapoconcho común y la salamandra.

Por su parte, los alumnos irlandeses y croatas hicieron el mismo trabajo, pero sobre otras tantas especies amenazadas en sus respectivos países. Los estudiantes irlandeses y croatas están en Rianxo desde el 30 de octubre y regresarán a sus localidades de origen el sábado. Pero antes, este viernes, protagonizarán dos interesantes actividades.

GRABACIÓN CON DRONES. Primero se desplazarán a la playa ribeirense de O Vilar, donde a partir de las once de la mañana formarán con sus propios cuerpos sobre la arena los nombres de las especies estudiadas. Esta actividad se grabará con drones para producir un audiovisual.

Posteriormente, a las 13.30 horas, se desplazarán hasta la playa de Raposiños, en A Pobra, donde un grupo de mariscadoras les explicarán cómo es el trabajo en los bancos marisqueros y cuáles son los distintos eslabones de la cadena de comercialización.