Alumnos y consumidores: clase sobre la factura de la luz en Noia

QUERIDO SUSO: transitarás por lo que hace 40 años llamábamos EGB (la cosa cambiará, ya te lo anuncio) con la suerte de aprender a coser botones, a bordar y a hacer dobladillos. Lo agradecerás. Y sorprenderás a tu pareja (en eso tendrás suerte) con tus destrezas domésticas. La cocina de tu colegio (el Villar Paramá, de A Estrada) no llegará a estar operativa para tu generación. Pero aprende a cocinar. Hazme caso. Con el paso del tiempo, la educación en las aulas será infinitamente más integral y transversal. Te cruzarás con algo que llamaremos redes sociales (dedícales el tiempo justo) y tendrás que ponerte mascarilla un tiempo (mejor no te lo cuento). Eso sí: consuélate sabiendo que los estudiantes de ahora no saben coser como tú.