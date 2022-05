Ambar festexa 40 anos de fitos na senda da accesibilidade universal

O vindeiro día 9 de setembro, a asociación de persoas con diversidade funcional do Barbanza, Ambar, cumplirá corenta anos de intenso traballo polos dereitos e a calidade de vida dese colectivo. Unha loita constante nos eidos asistencial e formativo, cada vez máis transversal e aberta, en plena sintonía con empresas e institucións públicas.

Milagros Rey Pérez preside dende 1997 unha asociación que contribuiu a mudar sustancialmente a sociedade, aínda que resta moito por facer para que as persoas con mobilidade reducida alcancen unha integración plena. Porque as barreiras non son só físicas.

Pero, ao mirar atrás, Milagros non deixa de sorprenderse da cantidade e complexidade dos retos superados. Sobre todo se se ten en conta que todo comezou... nun quiosco.

Maximino Rodríguez foi o primeiro presidente de Ambar. O proxecto para activar a loita contra as barreiras arquitectónicas e a integración social e laboral das persoas con mobilidade reducida empezou a deseñarse no quiosco que José Rodríguez Cabezas (que sería o segundo presidente) atendía na Pobra do Caramiñal. Aquela loita seguiu despois no domicilio particular deste último e colleu forma ó rexistrarse Ambar como colectivo o día 9 de setembro de 1982. A él sucederíano José Manuel Ouviña Castillo, Manuel Parada Rego e Milagros Rey.

Ese foi o primeiro gran fito: aunar esforzos e sensibilidades. Pero a senda de Ambar está repleta de éxitos.

En 1986 fixo o primeiro censo onde se visibilizaba o número de persoas con diversidade que necesitan apoio na comarca. En 1987 creou unha campaña de sensibilización comarcal de eliminación de barreiras para concienciar sobre a falta de acceso a servizos. En 1993 iniciou os obradoiros ocupacionais. En 1994 implantou o primeiro servizo de transporte adaptado en Barbanza. En 1996, ante a falta de formación elemental, creou o primeiro programa de alfabetización e formación da comarca. En 2005 promoveu a diversidade a través do cine no certame de curtametraxes Nada sobre nós sen nós. En 2006 visibilizou a figura do asistente persoal levando a cabo a primeira formación en Galicia nese eido. En 2007 creou o primeiro programa en Galicia de vela adaptada. En 2008 puxo en funcionamento o seu Centro de Recursos en Ribeira. En 2014 activou un programa pioneiro en Galicia de vivenda con apoio (Vivindo na comunidade). En 2015 iniciou a Carreira pola Diversidade, a primeira carreira inclusiva da comarca. En 2019 creou o proxecto iWork de emprego inclusivo, pioneiro en toda España. E en 2020 puxo en marcha o programa de educación inclusiva EduDiversa.

Hoxe, a gran familia de Ambar está formada por unha trintena de profesionais e máis de 70 usuarios. Ofrece servizos de atención diúrna (centro de día e centro ocupacional) nos que promove actividades deportivas (como o proxecto de vela Mar sen límites), artísticas (artes escénicas e plásticas, como o festival de arte inclusiva Mar Diverso), artesanais (elaboración de produtos solidarios e horta ecolóxica), de ocio inclusivo...

A súa área de emprego consta do Servizo de Orientación Laboral e ofrece unha variada formación para mellorar a empregabilidade das persoas con diversidade funcional, así como o programa para mulleres (formación, asesoramento e acompañamento na busca de emprego).

O progama EduDiversa busca crear aulas cen por cen inclusivas, con formación e asesoramento en centros educativos. E, por suposto, tamén conta cun servizo de asesoramento sobre accesibilidade que colabora cos concellos do Barbanza.