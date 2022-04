Ambar festexará os seus 40 anos impulsando vidas independentes

O día seis de setembro de 1982 poñíase en marcha na comarca do Barbanza a asociación de persoas con diversidade funcional Ambar, coa misión de prestar asistencia a este colectivo e defender os seus dereitos rompendo barreiras e loitando pola súa inclusión social e laboral. A entidade celebra este ano o seu 40 aniversario; unha fructífera traxectoria centrada no impulso de vidas independentes. E vaino facer saíndo á rúa para festexar eses logros con todas as persoas que os fixeron posibles, dun ou outro xeito, para compartir os actos programados e para visibilizar o seu traballo.

A primeira actividade, denominada Ambar na rúa, terá lugar o vindeiro sábado día 9 na avenida do Malecón de Ribeira, onde, dende as 11.00 horas, haberá postos artesanais, obradoiros para nenos e adultos, exbibicións en vivo, un posto de venda de produtos solidarios, un punto de información sobre a entidade e, por suposto, moita música.

Para o mes de xullo está previsto o festival de artes inclusivas Mar Diverso, que porá en valor o patrimonio marítimo e a riqueza coa que a diversidade nutre a arte. Levarase a cabo en diferentes concellos da ría de Arousa e contará cun abanico de artistas que, xunto con usuarios da asociación e o público asistente, realizarán distintas accións. Este proxecto está financiado polo Galp. En setembro terá lugar unha gala coincidindo coa data do aniversario.

“Levamos impulsando vidas independentes dende hai corenta anos, e agora é o momento de dar un paso máis. Porque, para impulsar traxectorias vitais plenas, estas deben desenvolverse na comunidade”, sinalou Alicia Romero, secretaria de Ambar e responsable da área administrativa, quen engadiu que “para fortalecer unha comunidade inclusiva onde todas as singularidades teñan cabida, as nosas cidades teñen que ser máis accesibles, as nosas políticas máis inclusivas e as nosas mentes máis abertas”.

IGUALDADE DE CONDICIÓNS. Asimesmo, Alicia Romero dixo que “cremos que a diversidade crea sociedades máis avanzadas e, para xerar sociedades diversas, temos que asegurar a participación e igualdade de condicións de todas as persoas. Cremos que para asegurar a igualdade de condicións temos que eliminar as barreiras e, para isto, temos que xerar políticas e entornos dinámicos e inclusivos”.

Pola súa banda, a presidenta do colectivo, Milagros Rey, tivo palabras de agradecemento para todas as persoas que contribuíron a que Ambar sexa o que é hoxe, e lembrou que “partimos de cero para percorrer un longo camiño, con moita ilusión e con moito traballo”.

VALIOSA LABOR ASISTENCIAL. O alcalde da Pobra do Caramiñal e presidente da Mancomunidade Barbanza-Arousa, Xosé Lois Piñeiro, quixo poñer o acento “no valioso traballo asistencial e social feito por Ambar, chegando alí onde moitas veces non poden chegar as administracións públicas”.

No acto participaron tamén as concelleiras de Medio Ambiente e de Educación de Ribeira, Elvira Pereira e Juana Brión, respectivamente, e Zeltia Iglesias, técnica de inclusión social da citada entidade.

