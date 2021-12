Ames celebra un intenso pleno municipal para pechar este ano

O Concello de Ames celebra este martes, 28 de decembro, o pleno ordinario do mes de decembro. En dita sesión plenaria a Corporación municipal debaterá sobre a rectificación do inventario municipal, que leva sen actualizar dende hai 20 anos.

Na mesma sesión abordarase a solicitude dunha subvención á Deputación para a creación dun área de autocaravanas en Bertamiráns; o incremento da cantidade global destinada á asignación de gratificacións, horas extras e horas complementarias no orzamento 2021; a continuidade da prestación do servizo do Ciclo Integral da Auga pola concesionaria do servizo, Espina & Delfín, a partir do 31 de decembro de 2021; a sétima prórroga do contrato asinado coa empresa Urbaser para a xestión da limpeza viaria e do Punto Limpo polo prazo de seis meses; e a revisión dos prezos de Urbaser para o ano 2021.

Debido á actual situación sanitaria derivada da covid, o pleno ordinario deste mes de decembro realizarase de xeito semipresencial. O alcalde e os voceiros dos diferentes grupos políticos municipais estarán presentes no salón de plenos da casa consistorial, e o resto de concelleiros conectaranse de xeito telemático a través da Rede. O pleno será retransmitido por streaming.

Un dos asuntos incluídos na orde do día deste último pleno ordinario de 2021 é a rectificación do inventario municipal. Dende a concellería de Transparencia, que dirixe as áreas de xestión patrimonial e inventario municipal de bens, lévase tempo traballando na actualización do inventario municipal, xa que durante máis de vinte anos non foi actualizado. Entre os bens a incluír neste inventario figuran oito bens inmobles. Ademais, ponse de manifesto a importancia dos bens nas distintas actividades municipais.

ÁREA DE AUTOCARAVANAS. Outro dos asuntos que se debaterán no pleno ordinario de decembro é a solicitude dunha subvención á Deputación Provincial da Coruña para a creación dunha área de autocaravanas en Bertamiráns. O turismo está acadando en Ames maior relevancia grazas especialmente ao Camiño Portugués e o Camiño de Fisterra-Muxía, que percorren o concello amesán e que xunto cos espazos verdes, áreas naturais e rutas de sendeirismo fan que cada día se acheguen máis visitantes á localidade.

A localidade de Bertamiráns carece dunha área de estacionamento reservada a autocaravanas, e desde o Concello elaborouse un proxecto técnico cun importe de 50.982,26 euros. Deste xeito, preténdese solicitarlle á Deputación da Coruña a súa colaboración económica no financiamento das obras de creación da área de autocaravanas en Bertamiráns cun orzamento de 50.982,26 euros. O importe solicitado á Deputación será do 80 por cento (40.785,81 euros) e a achega municipal será do 20 por cento (10.196,45 euros).

HORAS EXTRAS. Na mesma sesión abordarase o incremento da cantidade global destinada á asignación de gratificacións, horas extras e horas complementarias no orzamento 2021. Aprobados os orzamentos de 2021 autorizouse unha cantidade máxima de gratificacións, horas complementarias e horas extraordinarias do persoal de 73.319,48 euros. No mes de xullo iniciouse un expediente de ampliación de crédito das partidas para adaptalas ás novas necesidades quedando unha cantidade total de 180.253,47 euros.

Ante o remate do ano e visto que dita partida resultou insuficiente por mor de substitución de baixas, paternidades/maternidades e necesidades de horas extras de prestación nos distintos servizos, lévase a pleno un novo incremento da partida que acadaría un total para o ano 2021 de 225.000 euros.

CONTRATO DA LIMPEZA. Ademais, o pleno debaterá a sétima prórroga, polo prazo de seis meses, do contrato asinado coa empresa Urbaser, que se encarga da limpeza viaria e do Punto Limpo do Concello de Ames. Dita prórroga comprendería dende o 15 de xaneiro de 2022 ata o 14 de xullo de 2022 e sería por un importe de 334.799,18 euros. Tamén se debaterá a revisión de prezos con esta empresa. Dita actualización tería efecto dende o 1 de xaneiro de 2021.

LÍMITES DE VELOCIDADE. Por outra banda, abordaranse dúas propostas: a primeira, presentada por Ames Novo, trata sobre a adecuación dos límites de velocidade en diversas estradas do concello, logo do establecido no Real Decreto 970/2020 que modifica os límites de velocidade en vías urbanas e que entrou en vigor o pasado día 12 de maio de 2021.

A proposta insta ao pleno a dirixirse á Consellería de Infraestruturas da Xunta de Galicia a fin de que proceda a fixar o límite de velocidade en toda a avenida da Peregrina en 30 km/h. Tamén se pide dirixirse á Deputación Provincial para fixar o límite de velocidade a 30 km/h na rúa da Madalena e na DP-0250 no tramo que se corresponde coa avenida Alcalde Lorenzo e nas proximidades do CEIP Agro do Muíño. Ademais, propón comunicarlle á Demarcación de Estradas do Estado que se elabore un plano de regulación semafórica na avenida de Rosalía Castro que permita minorar a velocidade media á que circula o tráfico pola avenida.

Na segunda proposta, presentada polos grupos municipais socialista, Contigo Podemos e Ames Novo, ínstase ás autoridades da República de El Salvador a cumprir a sentenza do Tribunal Iberoamericano de Derechos Humanos no chamado Caso Manuela que insta ao Goberno dese país a reformar a lei que penaliza calquera tipo de aborto, incluso o terapéutico. A proposta chega a Ames e ao resto dos concellos galegos a través da Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social.

comarcas@elcorreogallego.es