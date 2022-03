Ames fai unha recepción ao produtor das Tanxugueiras

O alcalde de Ames, Blas García, acompañado de varios concelleiros e concelleiras do grupo de goberno e da Corporación municipal, realizáronlle unha recepción ao veciño amesán Iago Pico, que é produtor das Tanxugueiras e fundador de Pouland Studios, situado na aldea de Pousada, na parroquia de Ames.

Dita recepción foi debida ao recente éxito que tivo Iago Pico xunto ao grupo Tanxugueiras no Benidorm Fest e tamén ao traballo que realiza dende o ano 2006 no estudo de gravación Pouland Studios, onde teñen gravado algúns dos grupos máis destacados da música galega.

A recepción tivo lugar no salón de plenos. Destacaron que Iago Pico é parte fundamental do éxito do trío galego Tanxugueiras, que está composto por Sabela e Olaia Maneiro e Aida Tarrío.

Concretamente é o seu produtor musical e coautor dalgúns temas. Ademais, no ano 2006, cando tiña vinte anos de idade, fundou Pouland Studios, que se atopa situado na aldea de Pousada.

O produtor estivo conversando co alcalde de Ames, Blas García, e cos concelleiros de Educación e Axenda Urbana, David Santomil; de Promoción Económica, Ana Belén Paz; e de Urbanismo e Administración Xeral, Víctor Fernández; así como co edil de Ames Novo, Quique Costas, e cos do Partido Popular, Oliva Agra e Pablo Beiroa.

EXPERIENCIA. Pico contoulle aos responasbles municipais a experiencia vivida no festival Benidorm Fest xunto ó grupo Tanxugueiras.

Tamén falaron da traxectoria e do traballo realizado nos últimos anos en Pouland Studios. O alcalde entregoulle a Iago Pico uns agasallos en nome do Concello de Ames (en concreto, un libro con fotografías e os libros escritos polo cronista oficial de Ames, Maximino Viaño, e pola poetisa local Filomena Fraga).

O mandatario local destacou “o traballo realizado por Iago Pico, non só coas Tanxugueiras, senón tamén con outros moitos grupos de Galicia, o que permitiu que Pouland Studios xa sexa unha referencia na gravación de moitos estilos de música, que van dende o rock ata a música tradicional”. “Isto demostra que Ames ten un forte tecido empresarial no sector audiovisual, tanto en produtoras audiovisuais como estudos de son como o que xestiona Iago Pico”, sinalou o rexedor durante a súa intervención.

