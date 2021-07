Ames incrementa a vixilancia nas zonas de ocio e os espazos abertos

O alcalde de Ames, Blas García, e o concelleiro de Seguridade Cidadá, Víctor Fernández, reuníronse este venres pola tarde coa Garda Civil e Policía Local para estruturar un novo dispositivo de vixilancia no concello. O operativo ten por obxecto controlar o ocio nocturno e os espazos abertos do municipio cara a evitar aglomeracións e botellóns ante o incremento de casos da COVID entre a poboación amiense.

O tenente da Garda Civil, Ricardo Carballeda, e o suboficial da Policía Local, Maximino García, foron os representantes dos corpos de seguridade que mantiveron a xuntanza co alcalde e o concelleiro. O fin, estudar a normativa e as limitacións decretadas pola Xunta de Galicia e artellar un dispositivo de vixilancia para controlar o ocio e espazos como parques e xardíns.

Previamente a esta xuntaza, o rexedor municipal anunciou, nun bando feito público no Facebook do Concello, o peche do espazo do Pazo da Peregrina e os seus xardíns dende as 22.00 ás 7.00 horas, para así impedir que nese lugar se cren agrupacións de persoas de difícil control e se evite a xeración de ruídos en horario de descanso. Deste xeito, dentro do citado horario, tan só se poderán levar a cabo actividades que conten coa autorización previa por parte do Concello de Ames.

INCIDENCIA. Estas medidas foron motivadas polo incremento do número de casos positivos da pandemia no concello coruñés. Segundo trasladan dende a Área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza ao Concello de Ames, o número de casos activos pola COVID en Ames é de 35 na actualidade.

Así mesmo, a incidencia acumulada a sete días é de 44 casos, e a 14 días é de 106, segundo as fontes sanitarias que manexan os responsables municipais.

Unha vez máis, desde o Concello incídese en que é preciso que cada cidadán actúe con responsabilidade e que se sigan cumprindo de xeito estrito todas as medidas de prevención do coronavirus, da máscara e o mantemento da distancia de seguridade interpersoal é obrigatoria. Para máis información ou resolver dúbidas, dende o Concello remítese ós cidadáns o número de teléfono 673 73 90 11 ou enviar un correo electrónico ao enderezo gabinete@concellodeames.gal.

Neste sentido indicar que a Xunta de Galicia pediu a tódolos concellos que se manteñan alerta ante o aumento dos casos da COVID que se está a rexistrar ao tempo que reclama que extremen o control nas medidas de seguridade.

Lembrar que segundo os últimos datos feitos públicos pola Dirección Xeral de Saúde Pública, organismo dependente da Consellería de Sanidade, o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 4.168 e destes, 821 detéctanse na Área de A Coruña e 432, máis, en concreto, na Área de Santiago. Un repunte que encendeu todas as alarmas nas administracións competentes.