Ames lanza tarxetas bono para reactivar así a economía local

Fomentar a compra no comercio local é o obxectivo da campaña de tarxetas bono Reactiva Ames. Tras o éxito da primeira edición, o Concello de Ames pon en marcha a segunda parte da campaña con 26.670,80 euros. Existen dous tipos de bonos para mercar nos establecementos comerciais do termo municipal: un polo que se pagarán 30 euros e se obterán 50 € para gastar, e outro que custará 60 € e terá un valor á hora de realizar as devanditas compras nos comercios de 100 €.

A concelleira de Promoción Económica, Ana Paz, manifestou que “dende a concellería estamos traballando para poñer máis tarxetas en circulación. Imos apoiar ao comercio local e á hostalería con todas as axudas posibles e, se son directas, moito mellor”. A campaña está dirixida a todos os comercios e hostaleiros do termo municipal.

Dende que comezou o prazo de inscrición o pasado 16 de xullo sumáronse 25 novos establecementos a esta segunda fase, aos que hai que sumar os 170 que xa participaran na primeira parte da mesma. Aqueles que queiran adherirse poden facelo ata o día 15 de agosto, e poden sumarse todos os locais comerciais do concello excepto os espazos de gran distribución destinados á alimentación (hipermercados ou supermercados pertencentes a grandes cadeas), estacións de servizo de combustible e salas de xogo ou apostas.

Quedarán tamén excluídos as farmacias e demais establecementos sanitarios, así como os estancos.

A modo de aclaración quedan incluídos dentro da campaña as ópticas, as clínicas veterinarias, os psicotécnicos, as clínicas dentais, os establecementos ortopédicos e as parafarmacias. Deste xeito, búscase que a economía da comarca volva retomar o seu ritmo.