Ames se acercará a la igualdad con una visión real sobre la prostitución

La concejalía de Benestar Social de Ames vuelve a poner en marcha las jornadas Achégate á igualdade, en su duodécima edición y con la casa de la cultura de Bertamiráns como marco el 1 de diciembre. Contarán, además, con la imprescindible intervención de Amelia Tiganus, escritora de origen rumano y superviviente de la trata de mujeres.

Esta iniciativa local es gratuita, pero habrá aforo limitado, y está abierta a todos los interesados, desde profesionales del área hasta público general, pasando por educadores, docentes, personal del área de la psicología, de orientación, trabajadores de la administración pública, además de a los progenitores.

Así, y coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional da Eliminación da Violencia Contra as Mulleres, desde Benestar Social organizan un foro en el que abordarán temas como el de las adolescencias y sexualidades: influencia del inconsciente pornográfico; el cuidado de las personas víctimas de violencia de género desde diferentes ámbitos profesionales; y ética y estrategias feministas para construir un mundo sin violencia sexual.

Para ello se contará con distintas profesionales como Vanesa Rodríguez Pousada (psicóloga y sexóloga), Concepción Rodríguez Pérez (terapeuta del programa de atención psicológica la mujeres que sufren violencia de género), Chus Olivares Rodríguez (trabajadora social feminista) o la citada Amelia Tiganus. En esta jornada también se contará con el personal del Centro de Información á Muller de Ames (María Teresa Arufe, directora del CIM, y Mónica Antelo, psicóloga), así como con los coordinadores de programas de prevención de coidadosÁmente, Juan C. Permuy y Belén Montesa.

En la presentación de las jornadas participaron la concejal de Benestar Social e Igualdade, Luísa Feijóo, así como las citadas trabajadoras del CIM local y los coordinadores de coidadosÁmente.

Desde la organización recalcan que, a pesar de no tener coste alguno, la presencia y participación en las XII xornadas Achégate á igualdade incluye la necesidad de anotación previa, debido a que el aforo es limitado. Y para inscribirse únicamente hay que remitir un email a la dirección electrónica achegate22@gmail.com indicando nombre, apellidos y forma de asistencia: presencial o streaming. Las plazas se asignarán por orden de inscripción.

IMAGEN. La edil de Benestar Social e Igualdade, la socialista Luísa Feijóo, explicó que “haberá dúas conferencias e unha mesa redonda. Reformulamos as xornadas con nova imaxe e un pequeno cambio de nome”, dijo.

Además, la misma encargada del departamento municipal añadía que “son unhas xornadas pensadas dende a casa, xa non só porque vai a participar o noso persoal do CIM e ademais contamos coa presencia e dirección técnica da equipa de coidadosÁmente, que xa levan cinco anos traballando en Ames desenvolvendo programas de prevención e de igualdade, senón porque se van a tocar temas que tanto dende o CIM, como no traballo que se desenvolve nos centros escolares vemos que están afectando directa e negativamente á igualdade. Trátase de informar e sensibilizar, pero sobre todo de buscar a reflexión e o debate sobre estes temas concretos”, terminaba.