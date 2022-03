Amesáns recén chegados van ampliar a súa cultura con En galego co teu acento

O Concello de Ames segue a darlle ás aos seus novos veciños para se integrar na terra dos mil ríos, e dende esta semana unha ducia de persoas inmigrantes de diferentes orixes aprenden máis sobre a lingua e a cultura galega no taller de acollemento lingüístico En galego, co teu acento!, no Pazo da Peregrina de Bertamiráns ata o 13 de abril.

Esta actividade é totalmente de balde, e inclúe quince sesións de dúas horas nas mañás dos luns, mércores e venres. Ao remate, realizarase este mesmo obradoiro no Milladoiro, do 20 de abril ao 25 de maio. É posible, ademais, grazas á colaboración das concellarías de Normalización Lingüística e Benestar Social, e aínda que está dirixida principalmente a persoas procedentes de fóra de Galicia, tamén está aberta a calquera persoa interesada na lingua e na cultura.

Entre o alumnado da presente edición atópanse amesáns orixinarios de Venezuela, Arxentina, Uruguai, Cuba, Brasil ou Valencia, moitos deles con raíces galegas ou con familia asentada no país, que buscan poder entender mellor ás persoas que lles rodean, integrarse ou recuperar parte da súa herdanza cultural. O curso, basicamente práctico e participativo, ten unha duración de 30 horas e desenvolverase en horario de mañá, os luns, os mércores e os venres, cun total de 15 sesións de dúas horas. “Para aprender unha lingua hai que falala. Podemos saber moita gramática ou moita teoría pero ata que non nos poñemos a falar non funcionamos”, afondaba a profesora do taller, Rocío Loureiro. “Imos darlles unhas nocións básicas de galego, pero tamén é importante que leven recursos, para que continúen lendo, escoitando música, oíndo a radio, e que coñezan máis o noso panorama cultural, social, e sobre todo lingüístico”.

Para acompañar as clases, o persoal do SNL recomenda ás participantes ir mergullándose na lingua, lendo en galego, vendo e escoitando audiovisual ou música, ou prestando atención á súa contorna. “Fixemos un exercicio e xa sabía que avogado se escribía con v porque o lera nun cartel. Son pequenos detalles pero serven para ir recordando palabras”, destacou unha das alumnas, de orixe venezolana. “Levo 4 meses aquí e paréceme unha oportunidade moi bonita. Teño unha filla de once anos que fala galego e eu teño que falalo tamén”.

FAMILIA. Os vínculos familiares son outra das razóns máis do alumnado para aprender galego. Unha participante uruguaia de ascendencia galega ten “nove netos que falan perfectamente galego. Cando os meus avós chegaron a Uruguai tamén lles custaba entender cousas, hai que educar o oído”. “Teño un neto de catro anos que chegou a casa cantando un poema de Rosalía e non entendía nada”, recordou outra participante venezolana, que leva catro meses en Galicia. “Os meus netos aprenden e xa falan galego, a miña filla tamén traballa e aprende, eu tamén quero entender á xente coa que comparto tempo”, sinalou unha alumna de Cuba.

As raíces e a herdanza cultural é outro dos motivos polos que varias persoas se animaron a participar. “Levo cinco anos aquí, nacín en Galicia pero marchei de pequeno. É un idioma moi enriquecedor que me conecta coas miñas raíces. Ao vivir aquí o menos que podo facer é falalo”, resaltou un dos alumnos de Venezuela. Outra alumna brasileira quedou aquí despois de estudar un máster “porque os meus avós son galegos e a miña herdanza cultural é de aquí. Estou encantada porque nesta clase valórase a miña cultura e o meu acento”, remataba.