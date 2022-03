Amicos compensa sus emisiones de CO2 reforestando 10 hectáreas

La presidenta de la comunidad de montes de Leiro, Ánxela Miguéns, agradeció a Amicos el trabajo realizado, “que ademais ten unha función social e educativa, un gran valor engadido, pois, xunto aos usuarios do colectivo, participaron tamén alumnos e alumnas do IES Félix Muriel de Rianxo”. Y, de hecho, no es la primera vez que el alumnado del instituto local se implica en un proyecto similar de los usuarios de Amicos, con quienes en abril del año pasado participaron en la plantación de cinco mil pinos en Leiro.