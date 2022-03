Amicos protexerá á fauna do mar fronte ó lixo e ó ruído dos barcos

A directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, participou este xoves en Ribeira na presentación da terceira edición do proxecto Re-Mar, unha iniciativa impulsada pola asociación de persoas con discapacidade intelectual Amicos coa fin de reducir os residuos mariños a través da recollida, tratamento e prevención da súa xeración mediante a colaboración da cidadanía e o sector pesqueiro.

Re-Mar botou a andar en 2019 e, nesta terceira edición, a iniciativa pretende incidir nos danos colaterais que sofren as especies mariñas que habitan na Rede Natura 2000, derivados do impacto de residuos como aparellos de pesca, restos de hidrocarburos, cabichas ou ruídos das embarcacións recreativas.

“A contaminación mariña é un dos nosos maiores retos ambientais no que estamos todos involucrados no marco dunha conciencia colectiva que pon en valor os recursos pesqueiros desde o triplo eixo ambiental, social e económico”, dixo.

O proxecto Re-Mar III conta coa colaboración directa do Parque Nacional das Illas Atlánticas, a Xunta de Galicia, a Fundación Biodiversidade, confrarías, centros de Educación Secundaria e empresas relacionadas coa economía azul. Desenvolverase en toda a costa do arco atlántico galego, centrándose en aqueles puntos de especial conservación como o citado parque nacional, o Parque Natural de Corrubedo, o esteiro do Miño e o litoral da Guarda, o complexo intermareal Umia-O Grove, a Costa da Morte e o Parque Natural das Fragas do Eume.

Para iso, poranse en marcha diversas accións coas que se agarda mobilizar a máis de 6.000 persoas, como xornadas de recollida de lixo por mar e terra, campañas de información e sensibilización sobre os danos causados á Rede Natura 2000, obradoiros, formación a profesionais do sector pesqueiro e a supervisión das prácticas en materia de xestión de residuos a bordo de pequenas embarcacións pesqueiras e recreativas, entre outras. Ademais, prevese retirar 2.000 quilos de lixo do litoral galego e seguir formando a persoas con discapacidade neste ámbito. Ata o momento, adquiriron coñecementos no sector unhas 60 persoas con discapacidade.

Na presentación participaron tamén a directora xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, Sagrario Pérez; o alcalde, Manuel Ruiz; e o director do Parque Nacional das Illas Atlánticas, José Antonio Fernández, entre outros.

“UN TRABALLO BEN FEItO”. Entre os asistentes tamén estivo Javier Remiro, coordinador de Economía e Emprego Verde e Azul e Relacións Internacionais da Fundación Biodiversidade, quen sinalou que “Re-Mar é o resultado dun traballo moi ben feito, tanto dende o punto de vista técnico como administrativo e económico. É un proxecto exemplar polos seus valores e por tratar a economía dunha maneira distinta, pensando nas persoas”. Pola súa banda, Juan España, director xeral de Amicos, destacou a importancia de “gozar de proxectos como Re-Mar, que nos fan sentirnos orgullosos do sitio onde vivimos” e agradeceu a participación de todos en proxectos como este, sobre todo, das persoas con discapacidade, que o fan posible.