Amplíase o prazo do cartel das Xornadas Valle-Inclán

A concellería de Cultura da Pobra do Caramiñal, da cal é titular Patricia Lojo, ampliou o prazo da primeira edición do concurso que busca o cartel para a promoción das XXIV Xornadas de Homenaxe a Valle-Inclán. Deste xeito, o período de recepción de orixinais prosegue aberto ata 31 de agosto. O premio ten unha dotación económica de 700 euros e inclúe a publicación da lámina gañadora.

A técnica e o deseño son libres, pero os autores deberanse inspirar no escritor Ramón María del Valle-Inclán, coa obriga de incluír o eslogan XXIV Xornadas de Homenaxe a Valle-Inclán. Museo Valle-Inclán da Pobra do Caramiñal. Outubro de 2022.

Empregarase como material cartolina ou papel semellante, do tamaño A3, cun pseudónimo pola parte traseira. Ó certame poderán concorrer cantas persoas artistas e deseñadoras estean interesadas, maiores de idade. Entregarase un máximo de dúas obras por autor/a e proporcionaranse tamén en formato dixitalizado no Museo Valle-Inclán, no rexistro do Concello ou por correo certificado. O xurado estará composto por persoal relacionado coa cultura e o deseño.

A programación das xornadas ao redor do autor incluirán, como todos os anos, actuacións musicais, espectáculos teatrais, conferencias, exposicións, visitas guiadas, roteiros e recitais, entre outras actividades culturais.

Este ciclo está xa consolidado como unha das principais citas do outono cultural na comarca do Barbanza.

Ademais de divulgar e poñer en valor o importante legado de Valle-Inclán, estas xornadas buscan dar a coñecer os diferentes espazos e construcións da Pobra vinculados ca súa vida e a súa obra.