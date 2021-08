Animais e natureza para facer unha revolución da ensinanza

Cada vez son máis as persoas que rexeitan o sistema educativo clásico, ese que dende os seis anos obriga aos cativos a desenvolver as súas habilidades dentro duns parámetros xeralizados nos que non se teñen en conta as virtudes e cualidades de cada un, senón que se basan na obtención dos estándares que se recollen na programación. Deste xeito, todo se basea no cinco, só eres apto se cumples con esta regra: por debaixo do cinco, non es o suficientemente bo, por encima, si.

Así pois, os rapaces acaban sentindo desagrado polos estudos e pola escola, todo elo debido á falta dun modelo educativo integrador que poña en valía as diferentes intelixencias e destrezas que posuímos os seres humanos, xa que un rapaz pode ser un xenio da música e non aprobar as matemáticas.

É por cousas como as comentadas que asociacións do estilo de Menais buscan desenvolver un sistema educativo centrado na etapa onde a escolarización non obrigatoria (dende os 2 aos 6 anos), co cal pretender achegar aos máis cativos novas formas de crecemento persoal nun entorno marcado pola convivencia cos animais e coa natureza.

MENAIS. Esta entidade sen ánimo de lucro nace como un proxecto socioeducativo, co que se quere promover unha nova corrente metodolóxica e de pensamento no ámbito educativo e terapéutico. Busca ofrecer un servizo á comunidade mediante a realización de diferentes actividades en entornos naturais.

O principal obxectivo da asociación é “promover un novo pensamento e visión sobre si mesmos e sobre o que os rodea, unha imaxe e un autoconcepto positivo, dende a perspectiva de que todos somos únicos e singulares, sendo isto o que nos fai especiais e inigualables”.

Para levar isto a cabo, Menais válese dunha serie de metodoloxías pedagóxicas recoñecidas a nivel global, como Montessori, Waldorf, Bosque Escola ou a Teoría das Intelixencias Múltiples do psicólogo americano Howard Gardner.

Con respecto á variedade de modelos, dende a entidade Menais din que “non consideramos necesario un único modelo; gústanos aproveitar os recursos que nos parecen máis interesantes e enriquecedores, para lograr unha nova pedagoxía e ensino, para alcanzar unha aprendizaxe estimulante onde cada persoa poida descubrir as súas debilidades para que traballemos nelas, pero sobre todo as súas potencialidades, as súas fortalezas, para promovelas e explotalas ao máximo.”

servizos. Menais non só se dirixe aos menores de entre 2 e 6 anos, senón que a súa cobertura é moito máis ampla, xa que tamén ofrece intervencións asistidas con animais, un gabinete psicoeducativo e actividades varias. A primeira delas é levada a cabo por un profesional do ámbito e pódense traballar os seguintes aspectos: a terapia, onde se levan a cabo os obxectivos propostos polo especialista; a educación, servindo esta actividade como reforzo escolar; e, por último, actividades cun fin lúdico. Pola contra, o devandito gabinete ofrece, por un lado, terapia familiar ou individual e, por outro, atención e asesoramento personalizado para familias e usuarios.

Para concluír cos servizos que ofrece a asociación atópanse as actividades, que se dividen en ocio, unha escola familiar, obradoiros, campamentos e formación.

SEDE e membros. Esta asociación está situada na parroquía amiense de Agrón, concretamente na Garea, e está dirixida por Alejandra Iglesias e Marina Simón. A primeira delas é graduada en Educación Infantil e experta en intervencións asistidas con animais pola USC. Ademais, conta con diversos cursos en intelixencias múltiples. Pola súa parte, Marina Simón é graduada en Psicoloxía e ten un máster en Psicoloxía Xeral Sanitaria e outro en Coaching. Ademais, é experta en técnicas en intervencións con animais.

Deste xeito, Menais preséntase como unha alternativa á educación infantil non obrigatoria, cun proxecto onde a apredizaxe se torna diferente. Nela os nenos edúcanse a través da natureza e dos animais, sendo conscientes da súa contorna e poñendo á mesma en valor.

Así, os rapaces e rapazas aprenden a contar a través de elementos naturais, como as follas, e coñecen os alimentos a raíz da súa propia elaboración. Ademais, crecen en autocinfianza e adquiren destrezas fundamentais no día a día a través de obradoiros nos que se lles ensinan cousas como a intelixencia emocional ou a importancia de tolerar e compartir. Con isto, Menais, revoluciona a ensinanza a través da natureza e dos animais.