Apoio de 184.245 € á loxística de vinte e unha entidades comarcais

A Deputación da Coruña vén de publicar no Boletín Oficial da Provincia (BOP) a concesión provisional das dúas liñas de subvencións dirixidas a entidades para a realización de actividades e investimentos de promoción económica neste ano e que, en total, outorgará 90 axudas, cun orzamento de 750.000 euros.

Estes programas diríxense a entidades sen ánimo de lucro tales como colexios e asociacións profesionais; cámaras de comercio; entidades asociativas e representativas dalgún sector profesional, comercial ou empresarial; e asociacións de veciños e veciñas e mulleres rurais.

No caso da liña para a realización de actividades, que ten un orzamento de 450.000 €, son 65 as entidades beneficiarias na provincia.

No ámbito territorial de Área de Compostela, a Asociación Centro Comercial Aberto Carballo recibirá 8.000 euros para actividades do segundo semestre; a Asociación Casa da Muller de Ponteceso, 5.120 para unha Feira de Artesanía; Terras de Compostela, 8.000 para formación do plan Sistema Integral de Calidade Turística Española en Destino; a Asociación de Comerciantes e Empresarios Comarca de Ordes (Acordes), 8.000 para talleres e promoción na Festa do Champiñón; a Asociación Costa da Morte-GDR, 2.553 para o proxecto Ecocomedores; a Asociación de Comerciantes de Bertamiráns, 8.500 para actividades promocionais; a Asociación de Comerciantes e Profesionais Noia Histórica, 8.000 para actividades de dinamización económica; a patronal de Ribeira, 8.000 para actividades para o desenvolvemento económico da industria, o comercio e a hostalería; a Asociación de Empresarios Terra de Melide, 8.000 para deseño, edición e distribución do xornal Cerne; a Asociación de Palilleiras As Nemanquiñas de Vimianzo, 5.100 para a xuntanza de palilleiras; a patronal de Santa Comba, 8.000 para formación, actividades e campañas de promoción do comercio e a hostalería; a patronal de Rianxo, 8.000 para diversas iniciativas, e a Asociación de Veciños San Pedro da parroquia de Xallas, en Negreira, 4.800 para cursos de plantación e manexo de masas de froiteiras e castiñeiro. A patronal de Boiro ten concedida tamén unha axuda de 11.875 €, pero de xeito provisional e condicionada a correccións no orzamento.

En canto ás axudas á realización de investimentos para a promoción económica, o orzamento en toda a provincia é de 300.000 €. En Área de Compostela, a A.C. da Filloa, de Boqueixón, recibirá 23.250 euros para mecanización da filloeira; a A.V.C.X. Nosa Señora do Viso de Dombodan, de Arzúa, 5.040 para equipamentos; a Asociación Veciñal Río Samo de Frades, 8.679 para aparellos para parque infantil; a Asociación Veciñal Teleclub de Liñaio, de Negreira, 16.051 para rehabilitar un hórreo do entorno da igrexa de San Martiño; a Asociación Profesional de Redeiras O Fieital de Malpica, 4.320 para unha oficina con mobiliario e equipo informático; a Asociación de Usuarios de Augas de Berroge e A Ponte de Brens, en Cee, 4.332 para mantemento da rede de abastecemento de auga, e a comunidade de usuarios para o aproveitamento de auga potable da vila de Zas, 23.000 € para a ampliación de Fonte Brea e o aumento de caudal de auga.