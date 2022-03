Apoyo a la internacionalización de ocho empresas de la comarca

El delegado territorial explicó que “desde as Administracións debemos acompañar o esforzo que están a facer as nosas empresas, acompañar a súa resistencia e capacidade de superación con medidas”. Trenor explicó que por ello se puso en marcha la Estratexia de Internacionalización para el período 2021-2025 que, según explicó, “ten, como principais claves a aposta pola dixitalización e a diversificación dos mercados exportadores. Sobre estes eixos, aspirabamos non só a incrementar as cifras de empresas exportadoras ou o total das vendas ao exterior, senón que buscamos aumentar a presenza galega en países de fóra da Unión Europea”. Un crecimiento que confían en que se produzca de la mano de la internacionalización digital. “A meta é acadar as 1.000 empresas internacionalizadas dixitalmente no 2025”.