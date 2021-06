Aprendizaxe e integración no IES Fernando Blanco, de Cee

Cada vez son máis os inmigrantes que se matriculan no plan de Educación de Adultos do IES Fernando Blanco, de Cee. Un deles é Yatma, un mozo senegalés, veciño de Fisterra, que deixou o seu país hai uns meses para reunirse co seu pai, procurar un futuro certo e unha vida digna, segundo sinala Serxio Iglesias, xefe de estudos de Educación para as Persoas Adultas.

“Todo é diferente e novo para el neste novo mundo. Empezando pola lingua, polas dificultades na comunicación. El só fala wólof”, afirma. Desde o día seguinte da súa chegada, Yatma acode ás clases de Educación Básica Inicial para aprender o idioma. “Pouco a pouco, día a día, letra a letra, vai adquirindo destrezas e habilidades comunicativas da man da súa inseparable profesora, Chicha. Gústalle moito o fútbol, é do Barça, saúda sempre con bondade nos ollos e alegría no corazón, e aprende do mesmo xeito”, afirma Iglesias.

Asegura que as Ensinanzas Básicas Iniciais son unha porta aberta á integración. Hai uns anos, a súa principal función era a alfabetización de persoas que no seu momento non tiveron acceso á educación regrada, “pero cada vez son máis os e as inmigrantes que se achegan a estas ensinanzas co obxectivo de aprender (ou perfeccionar) o castelán e tamén o galego”, engade.

Unha porta aberta porque non se requiren estudos previos, nin expedientes académicos, nin sequera hai prazo de matrícula. “Son porta aberta e son integración. O alumnado é diverso na súa procedencia, na súa idade, nas mochilas que cada un trae consigo. Pero a aula exerce o seu papel máis nobre. O instituto convértese nun punto de encontro, nunha referencia de intercambio e aprendizaxe. Aprendemos xuntos, uns dos outros”, sinala.

Ao igual que Yatma, Abdul tamén é senegalés. O seu caso é un exemplo de perseverancia e esforzo. Leva moitos anos en España, traballando arreo. Fala un castelán envexable. Porén, para tratar de conseguir a nacionalidade, tivo que examinarse dunha dura proba de Coñecementos socioculturais e constitucionais “que poucos españois aprobarían”, así como outra de nivel de idioma moi esixente. Preparou as probas nas Ensinanzas Básicas Iniciais e superounas satisfactoriamente. “Portas abertas e integración deixan de ser palabras baleiras. Porque integrar é incorporar, axudar a conseguir”, reitera Iglesias.

Outro exemplo de constancia e progreso é o de Andreas, un alemán de mediana idade. Leva un tempo vivindo en Cee e, aínda que se desenvolve en castelán, procura formación dixital e acceso ás novas tecnoloxías. É un exemplo de constancia.

Coma eles Marieme e Senabou, senegalesas con moi boa preparación en francés, o que facilita a súa evolución na adquisición do idioma; Khadim, senegalés tamén, sempre cun sorriso e un saúdo amable, aprendendo de maneira entusiasta; Bilal, un paquistaní amigo de todos e desbordante de alegría; Herminia, colombiana e cidadá do mundo, que traballou en Estados Unidos e agora, xa xubilada, vive en Cee, onde voltou á escola á que de nena non puido ir. Ou Marilú e Esperanza, tamén colombianas, que queren aprender a nosa lingua con respecto e amor.

Serxio Iglesias asegura que as Ensinanzas Básicas Iniciais do IES Fernando Blanco, e en xeral as Ensinanzas de Adultos, “amosan o lado máis humano e fermoso da educación. Poñen o foco directamente na persoa e nas súas necesidades. No ensino son importantes as normas, os decretos, as metas curriculares. Pero a meta máis importante é reconciliarse co ser humano, varrer fronteiras coa educación. Nada hai nada máis gratificante”, conclúe.