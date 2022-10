Aprobado o plan teense para estudar a recollida do lixo remunicipalizada

O pleno celebrado en Teo para abordar a remunicipalización do lixo deu a confianza ao plan dos 4 edís que gobernan unha Corporación de 17 para que se estuden os informes que darían pé a un servizo sen concesionarias, xestionado dende o Concello. Saíu adiante grazas aos votos do BNG e PP, que se abstiveron, e ca única oposición do PSOE, negándose a decidir en base a “un informe de 40 páxinas realizado polo alcalde”.

Deste xeito, os socialistas cren que o executivo local “pretendeu que se sacara adiante a municipalización pero ofrecendo á oposición a posibilidade de que volva a pleno se os informes non convencen. Non todo pode depender; un contrato como o do lixo ten que ser estudado en profundidade e con unha seriedade que non vimos en ningún momento do pleno”. E aclaran que non rexeitan o proceso de asunción pública da recollida e limpeza viaria, pero sempre a partir de “informes de expertos”.

Pola súa banda, dende o PP afirman que ca súa abstención propiciaron “a creación dunha mesa de diálogo”, e que votaron “por responsabilidade”, intentando que o servizo non quede en precario un ano máis. Iso si, o seu líder José Manuel Guerra quere deixar moi claro que nese diálogo hai unhas liñas vermellas que o PP non aceptará que se traspasen: “A primeira delas, e a máis importante, é ese incremento masivo das taxas do servizo do lixo que pretende o rexedor, que nalgúns casos superaría o 44 %”. “Por aí non pasaremos baixo ningún concepto”, dixo.

Os populares lembran que a actual situación da recollida do lixo –en precario dende agosto–, deriva da “pasividade e da falta de capacidade de resolución” do goberno local, que entón estaba conformado por Son de Teo e PSOE. “En lugar de procurar unha solución ante o remate do contrato coa empresa, en agosto de 2020 o executivo decidiu prorrogalo”.