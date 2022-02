Aprobado o POS de Muxía que centrará as actuacións no medio rural

Muxía. A Corporación de Muxía aprobou, no segundo intento, o plan de obras proposto polo goberno local de máis de 800.000 euros a cargo do POS + 2022, no que a meirande parte das intervencións están centradas na mellora do rural muxián.

O cambio do voto do PP, que pasou do non, no pleno celebrado o 10 de febreiro, á abstención na sesión deste mércores, permitiu que o plan saíse adiante. A favor votaron os edís do goberno (PSOE, 3) e o do BNG, mentres que a edil non adscrita, a única do grupo que asistiu ao pleno, votou en contra.

O alcalde Iago Toba, asegura que “aínda que non entendemos moitas das condutas desta oposición e como se pode votar en contra de propostas que tan só velan por mellorar a nosa vila, este equipo de goberno está demostrando que quere gobernar en positivo e ao carón da nosa veciñanza, que é o noso motor”.

A portavoz do PP, Sandra Vilela, pediu ao rexedor “que explique aos veciños porque non dialogou antes” e acusouno de ser un “irresponsable político” e de “vivir da confrontación e dividir á sociedade muxiana”. Dixo ademais que Toba “utiliza esta estratexia porque non ten outra fórmula para tapar a súa incapacidade de xestión”.

Carlos Fernández, concelleiro do BNG, pediu ao alcalde que mida as súas declaracións nos medios e nas redes sociais. “A política está para solucionar os problemas, no para crealos”, afirmou. Pola súa banda, a non adscrita Mónica Vilela dixo que “o ano pasado deille unha oportunidade -ao rexedor-, pero non haberá máis”.

A pesares das críticas, Iago Toba sinalou que “estamos contentos porque saíu adiante un plan de obras que é vital para o futuro de moitas das intervencións e melloras que necesita o concello, sobre todo no rural. Seguiremos gobernando en positivo e traballando por mellorar Muxía”, engadiu.

Desglose das intervencións

Este Plan Único conta cun orzamento de máis de 800.000 euros que mellorará as infraestruturas e a rede viaria de seis núcleos do municipio. Ademais, o executivo destina con este plan máis de 80.000 euros a gasto social e unha partida 61.336 euros a gasto corrente.

Así, no núcleo de Sorna investirase un total de 190.939 euros, nunha intervención que construirá rúas de formigón e lastras de pedra. En Figueroa serán máis de 45.000 euros os destinados á mellora da rede viaria e combinar zonas de formigón e aglomerado. Ademais, dita

intervención conta cunha instalación óptima para a recollida das augas pluviais.

En Martineto, destinaranse 48.000 euros á instalación dunha nova pavimentación total con recollidas de augas pluviais de gran calidade, e en Frixe acometerase a segunda fase do saneamento e pavimentación, nas que se investirá máis de 107.000 euros. En Buiturón vanse realizar un conxunto de actuacións moi reclamadas veciñanza. O plan, de máis de 39.000 euros, recolle a mellora da saída de augas do

núcleo, acondicionamento dos accesos e pistas, así como parte do pavimento do núcleo.

Por último, en Bardullas investirase máis de 59.000 euros na mellora da rede viaria que solucione problemas de entrada de augas no lugar. A obra contaría coa implantación dunha pista de formigón de alta resistencia así como diferentes canalizacións.

Obras propostas para o complementario

Na comisión informativa tamén chegouse ao acordo de que as obras propostas pola oposición no POS alternativo fallido sexan incluídas no Plan Único complementario. Trátase da depuradora de Quintáns, o vial Agreiras – Castelo e o vial a Caberta, entre outros.