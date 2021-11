Aproban sen pero ambiental o trazado da variante de Ribeira

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, vén de aprobar a declaración de impacto ambiental da obra da variante de Ribeira, que suporá un investimento autonómico superior aos nove millóns de euros.

Así llo trasladou a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, ao alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas, no encontro de traballo mantido en Santiago, no que tamén lle avanzou a previsión de licitar en 2022 as obras da primeira fase da variante, para a que se reserva unha partida dun millón de euros nos Orzamentos da Xunta para o vindeiro ano.

Ethel Vázquez lembrou que o pasado ano a Xunta someteu a información pública, tamén a efectos expropiatorios, o proxecto de trazado, coa previsión de executar a citada infraestrutura en dúas fases: unha primeira, que conectará a glorieta do final da autovía do Barbanza coa avenida da Constitución; e unha segunda, que irá desde esta avenida ata a estrada da costa (DP-7307), facilitando así, tamén, un novo acceso ao porto da localidade.

Tras ese proceso de información pública, a Axencia Galega de Infraestruturas está agora a analizar as achegas recibidas co obxectivo de que a finais de ano se lles poida dar resposta, incorporando ao proxecto aquelas que sexan tecnicamente viables.

Entre elas, segundo lle confirmou a conselleira ao alcalde, teranse en conta as propostas realizadas polo Concello de Ribeira, para a execución dun viaduto, en lugar de muros, no núcleo de Cruxeiras (entre os puntos quilométricos 0+580 e 0+660), ademais da proposta de iluminar as glorietas previstas.

A variante de Ribeira é unha vía de novo trazado de 3,1 quilómetros de lonxitude que mellorará as comunicacións de todo o concello e reducirá nun cincuenta por cento o tempo de percorrido, ao circunvalar o núcleo urbano de Santa Uxía, liberando de tráficos o centro e facilitando o acceso á zona sur.

Suporá unha nova entrada por estrada ao núcleo de Ribeira, alternativa á actual, que desde o norte parte desde a rotonda da autovía do Barbanza, continuando ata a avenida da Constitución e finalizando na praia de Touro.

A primeira fase, que discorre bordeando o núcleo urbano, desde o final da autovía ata a avenida da Constitución, concentra a maior parte do investimento, arredor de seis millóns de euros, afectando ao setenta por cento do trazado, ao abarcar 2,1 quilómetros. A segunda fase correspóndese co treito máis urbano, de 940 metros, e discorrerá ata a praia de Touro.

A futura vía iniciarase na rotonda da autovía, en Xarás, seguirá á altura da rúa dos Remedios, Cruxeiras, rúa Mariño de Rivera, Cubeliños e Travesía de Fafián, para desembocar na rúa Perú.

VIADUTO DE 17 METROS. A actuación implicará a construción dun viaduto de dezasete metros de lonxitude sobre o río Mámoa, cinco glorietas e dous pasos inferiores.

O primeiro treito, de 1.300 metros, será valado e sen accesos. Ás expropiacións (só hai afectados terreos e edificacións non habitadas) destínanse 2,6 millóns de euros.

