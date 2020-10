Arranca en Arzúa o Outono a Escena co espectáculo ‘Caminhos de Fado’

Arzúa. Mañá sábado arranca en Arzúa o programa Outono a Escena e faino no local social de Santa María ás seis da tarde, onde actuará Iria Estévez co espectáculo musical Caminhos do Fado. Trátase dun proxecto centrado na lusofonía que abre as portas doutras músicas chegadas dende Brasil, Cuba ou México. O dúo formado por Iria Estévez e Gonzo Piña será o encargado de interpretar un repertorio composto principalmente de fado e cantiga galega.

A programación continuará o sábado 10 de outubro. A Capela da Madanela acollerá unha actuación teatral enmarcada no proxecto ‘Camiño Escena Norte’ que trae a Arzúa a compañía asturiana Luz, micro y punto e o espectáculo de teatro infantil e familiar Celeste. A cita está prevista para as seis da tarde e completarase cun obradoiro infantil de iniciación ao teatro de sombras o día anterior, venres 9, dirixido á rapazada de 6 a 10 anos. Para participar en calquera destas dúas propostas incluídas no proxecto ‘Camiño Escena Norte’ será necesario inscribirse no 981 500 222 ou en cultura@concellodearzua.com.

Nas seguintes semanas contarase tamén coas representacións teatrais de A tartaruga Manola a cargo da compañía A Laberca o domingo 18, con narración oral da man de Tarabela Creativa e a obra Costureiras que se representará o día 25, e a presentación do libro de Severino Fernández Abel Unha matanza esquecida o sábado 31 deste mes de outubro.

A programación de ‘Outono a escena’ continuará en novembro con monólogos e actividades dirixidas ao público infantil para conmemorar o Día da Infancia. Dende o goberno local explican que en todas se porá en marcha un estrito protocolo de hixiene anti-covid. Ademais moitas delas poderanse seguir en directo a través do Facebook.

A pesar da crise sanitaria á que nos enfrontamos, o departamento de Cultura do Concello, que dirixe a edil Aurora Varela, centra tamén este ano as súas enerxías nesta actividade, que despois dun lustro continuará dinamizando as fins de semana dos meses de outubro e novembro da veciñanza ariuá con actuacións teatrais e musicais adaptadas a todos os públicos. A. P.