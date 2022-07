Arranca la ‘Eurovisión de A Maía’ con la fase preselección de 26 ruiseñores

Pistoletazo de salida para la segunda edición del concurso Canta con Ames, una suerte de Eurovisión a la maiana que arranca este viernes 1 de julio en la Praza Manuel Murguía de Milladoiro. Allí (a partir de las 18.00 horas) llegará la primera fase de preselección, a la que seguirá, ya el viernes 8 de julio en el parque do Ameneiral de Bertamiráns, una segunda parte. Y es que en este año se inscribieron un total de veintiséis participantes en las distintas categorías del concurso.

Canta con Ames es un certamen organizado por la concejalía de Promoción Económica en colaboración con las asociaciones de empresarios Novo Milladoiro y Xuntanza de Empresarios de Ames. Y vuelve tras el éxito de la pasada edición con las distintas categorías del concurso. Incluye, de esta forma, sección infantil, hasta los 12 años; juvenil, de 13 a 20 años; sénior, de 21 a 40 años; y súper sénior, de 41 en adelante.

Precisamente, la edil de este departamento quiso aprovechar la ocasión para “convidar a toda a veciñanza a ver, gozar e pasar unha tarde diferente asistindo á primeira preselección do concurso Canta con Ames. Temos que encher a praza de Manuel Murguía para animar aos 13 participantes e que sintan o cariño e o apoio dos veciños e das veciñas de Ames”. Pero también quiso dejar claro que “non podemos esquecernos do motivo polo que nace este concurso que non é outro que animar as rúas e incentivar así as compras no comercio e na hostalería amesá”.

En esta fase de preselección los participantes tendrán que interpretar una canción en gallego, castellano o inglés, y el jurado estará obligado a escogeŕ de entre los 26 participantes a un máximo de veinte personas por ambas jornadas, cinco por categoría. Habrá dos días de preselección, siempre a las seis de la tarde y cubriendo las dos urbes; la del 1 de julio en la plaza Murguía, donde actuarán trece participantes y la del 8 de julio, en el parque do Ameneiral, en la capital municipal, cuando actuarán los otros trece concursantes.

CONTACTO. Ya el 11 de julio se publicarán las personas seleccionadas en la página web municipal y, antes de 17 de julio de 2022, los elegidos para la gloria tendrán que haberse puesto ya en contacto con la organización para acordar el tema a interpretar en la siguiente fase a través de la dirección de correo electrónico amesnarua@gmail.com.

La semifinal será el 6 de agosto, a las 18.30 horas, en la Praza de Manuel Murguía, en Milladoiro, a láque tendrán acceso las personas clasificadas en la fase de preselección, a la que concurrirán un máximo de 20 personas en total. En esta ocasión, los participantes interpretarán una canción (o segmento) en idioma gallego, castellano o inglés con la duración que determine el jurado, cuyos miembros escogerán esa misma jornada a un máximo de 12 seleccionados, tres por categoría, para pasar a la final.

La gran final tendrá como marco el parque do Ameneiral de Bertamiráns el 27 de agosto, a las 18.30 horas. En la fase final, las 12 personas aspirantes interpretarán dos temas completos por participante y de diferente estilo musical, sin que puedan coincidir. Además de los premios, los ganadores abrirán el concierto de la Panorama el 18 de septiembre en Milladoiro.