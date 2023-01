Arrancan os traballos para o saneamento da Castañeda

A parroquia de A Castañeda, en Arzúa, está de noraboa. Acaban de dar comezo as obras que permitirán que os núcleos de A Fraga Alta e Río conten cun dos servizos máis necesarios e non menos agardado polos veciños e veciñas do lugar: o saneamento das augas residuais e a instalación da correspondente depuradora.

Para o goberno municipal de Alternativa por Arzúa e PSdG-PSOE “non foi doado chegar a facer realidade unha actuación que os veciños levaban tempo demandando e que conlevou un longo proceso de tramitación administrativa”, aseguran fontes municipais. “A complicación non estaba só en conseguir o financiamento que require unha actuación deste calado, que tamén, senón que, neste caso particular, a canalización ata a depuradora vai discurrir, nun tramo importante, por propiedades privadas, o que ralentizou de xeito notable todo o procedemento”. Explican dende o goberno municipal, que preside o alcalde José Luis García queque houbo que facer escritos notariais de cada unha das parcelas polas que transcorre a canalización e en moitos casos, como adoita ser habitual en Galicia, “existían procedementos derivados de herdanzas complexas ou documentos que foi preciso recuperar”.

A actuación permitirá dar servizo a dous dos núcleos máis importantes da parroquia da Castañeda, o lugar de Río e o de Fraga Alta, polos que transcorre o Camiño Francés, unhas das principais rutas de peregrinaxe a Compostela. O proxecto, que conta cun orzamento de 225.630 euros, dá continuidade á rede de saneamento municipal, coa canalización que transcorre de Fonte da Prata ata o lugar de Río pola estrada existente mediante unha nova canalización e posterior pavimentación. Dende o lugar de Río e ata a zona na que se vai instalar a depuradora, a canalización transcurrirá por propiedades privadas ao longo do río nunha lonxitude de 1.450 metros. A depuradora instalarase nun terreo de 600 metros adquirido polo Concello no ano 2020.