Arrasa en su estreno ‘Calaveras’, el himno del Rompetiño Jump de O Son

El festival de cultura urbana, deporte y música Rompetiño Jump, que se celebra anualmente en Porto do Son organizado por la asociación Rompetiño y cuya próxima edición tendrá lugar los días 3 y 4 de septiembre, ya tiene su himno oficial.

Este lunes se estrenó en las redes sociales del festival el videoclip del tema, interpretado por los instagramers Dúo Minúsculo y la cantante Miriam Agraso, con música de los productores Noize Burner y D3 Prods y de la organización del evento (autora además de la letra). En las primeras 24 horas se registraron más de seis mil reproducciones.

“Intentando ofrecer novas propostas de difusión que marquen diferencia, nesta difícil edición debido á pandemia decidimos ofrecer unha alternativa a dous artistazos que darán moito que falar. Cansos de ver parodias de vídeos de rapeiros polas redes, ofrecemos unha mirada persoal do traballo que hai detrás deste mundo musical ofrecendo un contrapunto, e creamos algo serio: a canción Calaveras, para convertila en himno do festival”, señalan al respecto desde la organización.

Los elegidos fueron los integrantes del Dúo Minúsculo precisamente porque son “a ollada máis gamberra do Barbanza, e se conseguíamos que o público tomase en serio algo así o éxito estaba asegurado. Entendemos as nosas campañas mediáticas como unha sorte de arte na que se pode innovar e trascender reivindicando as olladas das novas xeracións, polo que coa axuda de Noize Burner, D3prods e Miriam Agraso creamos unha peza para poñer na nosa estantería de recordos”, dicen.

El Dúo Minúsculo lo integran José Domingo Fernández Minos (conocido jugador del Montelouro) y Santiago Caamaño (quien además de animar las redes con su humor imparte charlas a escolares para concienciarles sobre la ludopatía).

Por otra parte, este miércoles verá la luz el número tres de la revista Rompetiño: desde Porto do Son para o mundo, que ofrece entrevistas y artículos a modo de radar de actualidad y tendencias de los mundos del deporte, la cultura urbana y el arte en Galicia. La portada de este número está dedicada a Guillermo Carracedo, campeón de España de Paddle Surf e influencer con más de 1,3 millones de seguidores en la red social TikTok. Asimismo, se ofrece una entrevista a la sonense Noa Romero, una joven promesa del taekwondo que, con sólo doce años, acumula más títulos que ediciones lleva el Rompetiño Jump. En lo que va de año ya logró cuatro, y todos de oro: en la Copa de España de Benidorm, en el Campeonato Gallego de Ribeira, en el Multi European Game de Bulgaria y en el Campeonato de España de Alicante.

Otros protagonistas de la revista son Alejandro Mayo, más conocido como Mayo214, que forma parte del colectivo La Cantera y lanza sus rimas con su estilo personal dentro del rap underground; el productor musical Noize Burner (Santorino DJ); Alberto Carro, más conocido por Milu, una estrella en BMX; la escritora Tamara Andrés; o Marcel Serrano (Swit Eme), uno de los artistas con más proyección de la escena hip hop underground española.

Este viernes se hará público el anuncio promocional de la nueva edición del Rompetiño Jump, que cuenta con el apoyo de la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas, Vibra Mahou, reforzando así su apuesta por acercar a las personas a través de la música y reivindicar los encuentros sociales seguros como algo esencial para vivir mejor.

MUSIC ZONE. Respecto a la Music Zone del festival, en la jornada del viernes 3 de septiembre los protagonistas serán Mad Martin Trío; Maneiro; Recambios Tucho; J. Dose & Los Chicos de la lluvia; Dirty Porco; Mayo214; Face; Kaydy Cain; DJ Mil; Kike Varel; y Santornino & Martín Pérez. Y el sábado 4, habrá Batalla de Galos con BTA, Invert, Le33 y los dos clasificados en la batalla previa, y actuarán Swit Eme, Santa Salut, Israel B; Delaossa; Kaixo; Steve Lean; y Santornino & Martín Pérez.