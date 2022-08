Arte co mar de fondo en Barbanza

Os concellos da comarca do Barbanza artellaron este ano unha atractiva programación cultural que vai moito máis alá dos espectáculos. Son varias as exposicións que están a atraer tamén a un gran número de visitantes, e tres delas teñen o mar como telón de fondo.

En Ribeira, o pintor local Antonio Pérez exhibe no centro cultural Lustres Rivas cincuenta das súas creacións de temática mariñeira a través da exposición Ribeira: mulleres, homes e peixes. O artista explica que a preparación desta proposta foi longa. “En realidade, toda a vida, pois todo canto fago vai dar ó mesmo sitio: ós recordos e experiencias que tiven nos cinco anos que pasei traballando no mar”, sinala Antonio Pérez, quen vai doar ó Concello unha das súas obras máis importantes: Rapeteiros na Secada. As súas creacións poden contemplarse ata o tres de setembro, de 10.00 a 14.00 e de 19.00 a 21.00, e os sábados de 11.00 a 14.00 horas. A entrada é gratuíta.

En Boiro, o centro social de Cabo de Cruz acolle este mes de agosto a mostra pictórica e fotográfica Mariscando, con imaxes de Eduardo Estévez e Bernardino González e pinturas de Rita Sánchez Dosil.

Trátase dunha trintena de cadros e fotografías de paisaxes da marxe norte da ría de Arousa, entre Escarabote e Abanqueiro, que reflexan todas as tarefas do marisqueo (rastrexar, escoller e limpar o marisco, a súa venda...) e tamén os medios e ferramentas que se empregan para desenvolver estes traballos. Con esta mostra, que se pode visitar ata finais de agosto, os autores pretenden quitarlle ao marisqueo “o estigma de profesión miserable e demostrar que pode estar á altura de outros sectores produtivos”, sinalan.

E na Pobra do Caramiñal, a casa da cultura Raquel Fernández Soler acolle a exposición pictórica Raíces e augarrás, de Asier Martís García-Echave, que, a través de trinta cadros, entre os que predominan os retratos, as paisaxes e as tradicións ó óleo, rende homenaxe á localidade pola proximidade e agarimo que sempre lle trasladou a súa xente, ó non ser galego de nacenza, se ben é certo que ten un vínculo sanguíneo con esta terra. Por iso, decidiu mesturar con esta proposta a súa orixe, as súas raíces, coa arte.

A concelleira de Cultura, Patricia Lojo, expresou o seu agradecemento por estas obras nas que son protagonistas lugares emblemáticos da vila, como, por exemplo, a escultura da Pescantina do Paseo do Areal. Tamén augurou que “esta exhibición incrementará a boa estima que o artista ten pola xente da Pobra e sentirá máis a súa calor”. As visitas poden efectuarse ata finais de mes, de luns a venres, en horario de 11.00 a 13.30 e de 19.00 a 21.00 horas.

Por outra banda, a Casa Mariñeira da Pobra acolle durante o presente mes unha exposición de labores de punto de cruz elaborados ó longo dunha década por María Jesús Martís Mariño, xa falecida. Consta de máis dunha decena de pezas, entre cadros e mantelería, con temática variada (imaxes relixiosas, bodegóns, paisaxes, etc.). Pode verse de luns a venres, de 09.30 a 14.00 e de 18.15 a 20.15 horas, e os sábados, en horario de 10.00 a 15.00 horas.

