Arte da terra nas rúas de Carballo

A capital de Bergantiños segue agrandando o seu museo de arte urbana grazas a proxectos como Derrubando Muros con Pintura, que vén de pechar a súa segunda edición de verán, e do festival internacional Rexenera Fest. Son xa máis de cen os murais que enchen de cor as rúas de Carballo, converténdose nun dos seus reclamos turísticos.

Cinco novos traballos, que tomaron forma nestes días, sumáronse á ruta de arte urbana pola vila. Todos eles están localizados na zona de Baños Vellos e levan o selo artístico de creadores de Costa da Morte.

Ás propostas individuais de Andrés Urbieta, Nerea Barrientos, Nerea Vilariño e Viki Rivadulla sumouse unha obra colectiva dedicada ao prezado pan carballés, a cal foi deseñada por Isa Bermúdez e Nere Rama, que contaron coa colaboración de María Barca, Tamara Calvo, Ramón Lema e Sara Vilariño nun frutífero obradoiro de iniciación ao muralismo, impartido en paralelo á segunda edición de Derrubando Muros con Pintura.

Ao igual que os artistas, tamén as temáticas das novas obras artísticas gardan unha estreita relación con estas comarcas. Andrés Urbieta, estudante carballés de Belas Artes, creou na rúa Pontevedra un mural de inspiración pesqueira, mentres que a pintora, escultura e artesán muxiana, Viki Rivadulla, recreou unha percebeira, unha homenaxe máis ás Atlánticas. Mulleres do Nordés, que son as protagonistas das súas últimas coleccións pictóricas, e tamén ao desaparecido poeta e percebeiro malpicán Paco Souto.

Igualmente, Nerea Vilariño, carballesa apaixonada da ilustración e estudante da EASD Pablo Picasso da Coruña, inspirouse no fondo do mar para elaborar o seu mural no que as cores azul e branca son as protagonistas. Ela foi tamén a autora do cartel promocional das festas de San Xoán deste ano en Carballo.

Pola súa banda, a vimiancesa Nerea Barrientos ilustrou un dobre muro da rúa Arcebispo Romero de Lema protagonizado por unha moza e unhas pombas. Esta técnica superior en Dourado, Prateado e Policromía xa realizou varios murais e colaborou na organización dalgunha edición do Rexenera Fest.

A segunda edición de verán de Derrubando Muros con Pintura pechouse cun encontro cos e coas artistas participantes, un monólogo da carballesa Uxía, e os concertos do grupos Quercus Blues (Carballo) e Ambiguo (A Laracha). O colofón porase este mércores, día 31, co sorteo de dúas tablets entre os que participaron nesta iniciativa a través das redes sociais. Poderase seguir en directo a través de Instagram, a partir das 12.30 horas.

Este proxecto de arte público promovido polo Concello de Carballo naceu no ano 2013 e ten como obxectivos mellorar e embelecer a vila pintando paredes e muros e rexenerar espazos deteriorados. Formando parte desta iniciativa, dous anos despois, en 2015, xurdiu o Rexenera Fest, ao que cada tempada convidan a artistas de renome internacional que crean obras de gran formato. Hoxe, a capital de Bergantiños convida a percorrer o roteiro turístico que achegan aos máis de cen murais creados até agora.