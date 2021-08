Arte e luz baixo a lúa en Rianxo

As fachadas dalgúns dos edificios máis emblemáticos de Rianxo, así como varios espazos abertos de interese patrimonial, ilumináronse nas noites desta fin de semana no marco do Festival da Lúa, un proxecto de intervención artística que causou sensación.

O espectáculo de luz foi acompañado de proxeccións. Así, as figuras dos escritores Castelao, Rafael Dieste e Manuel Antonio foron as protagonistas nas fachadas das súas respectivas vivendas que, no caso dos dous últimos, están musealizadas. O Pazo do Martelo, a igrexa parroquial de Santa Columba ou o peirao de Setefogas foron tamén os escenarios dese espectáculo nocturno.

Con esta iniciativa, que parece que terá continuidade, o Concello pretende converter a Rianxo nun referente turístico, cultural e tecnolóxico. Esta primeira edición, celebrada baixo o lema Alumeando letras, ten o obxectivo de aportar unha nova perspectiva do valioso patrimonio literario do municipio a través de intervencións artísticas baseadas na luz e no son. “Esta combinación permite redescubrir espazos cotiáns do pobo, achegarnos a eles con outros ollos, reinterpretalos e descubrir dimensións que habitualmente pasan desapercibidas, así como reforzar elementos clave da vida comunitaria: arte, patrimonio, natureza, tecnoloxía, innovación e compromiso social”, sinalaron ao respecto dende a administración local.

Rianxo dá así o primeiro paso para seguir o exemplo de grandes cidades europeas que puxeron en marcha con éxito iniciativas similares, como o Festival of lights/Licterfest (Berlín), o Festival de Luz de Salamanca, o Umbra Light Festival de Vitoria-Gasteiz, o Llum BCN Fetival D’Arts Luminiques de Barcelona, o Festival de la Luz de Madrid ou, máis próximo a nós, a iluminación da fachada da Catedral de Santiago, na Praza do Obradoiro, durante a celebración das Festas do Apóstolo.

