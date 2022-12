As fotos que mellor mostran o parque empresarial do Milladoiro xa teñen premio

Xa se entregaron os galardóns do VIII Certame de fotografía comercial do parque empresarial do Milladoiro. O acto tivo lugar no auditorio da casa da cultura de dita urbe e estivo organizado pola Asociación de Empresarios do Novo Milladoiro en colaboración coa concellería de Promoción Económica do Concello de Ames. A encargada de presentar a gala foi Sole Felloza.

Durante o acto proxectáronse todas as fotografías participantes, tanto no apartado xuvenil como na absoluta. Ámbolos dous pases estiveron amenizados con música en vivo do pianista Gerson Tineo. Na categoría absoluta, as persoas galardoadas foron, co primeiro premio, de 500 euros, Roberto Sanmartín, pola fotografía Adicación sen distraccións. O premio foi entregado polo alcalde de Ames, Blas García. O segundo galardón, dotado con 400 euros, recaeu en Paula Bello, por Miradas diferentes. Este recoñecemento foi entregado por Ana Belén Paz, concelleira de Promoción Económica. O terceiro, de 300 euros, foi para Ana Belén Vázquez, coa foto Xerando fauna galega. Neste caso o premio foi entregado por Alberto Uzal, integrante do xurado e responsable do Estudio Fílmate. Ademais, Javier Santos, presidente da asociación de empresarios do parque empresarial Novo Milladoiro, entregoulle un accésit a Sebastián Olivares pola fotografía Traballando noite e día. O segundo accésit foi para Olalla Tellería, por Exterior noite. O primeiro premio na categoría absoluta estivo patrocinado por Escenoset, o segund por Tesec Audiovisuais e o terceiro patrocinouno Fílmate Estudio fotográfico.

Na categoría infantil e xuvenil, o primeiro premio recaeu en Andrea Abuín Duro, pola foto Finxindo ser alguén que non son. O premio foi entregado polo foto-xornalista Xoán Soler. O segundo galardón foi para Hugo Guerra Pereira, de 8 anos de idade, por Fungos no polígono. Este premio foi entregado por Natividade González, concelleira de Cultura e Tecnoloxías da Comunicación. O terceiro recoñecemento quedou sen entregarse porque a persoa gañadora non asistiu á gala.

Dende a asociación de empresarios do parque empresarial Novo Milladoiro “agradecen a colaboración do Concello de Ames porque é importante para poder realizar este certame”, indicou a entidade.

Ademais mostráronse satisfeitos coa participación “de todas e cada unha das persoas que fixeron que este concurso se consolide como referente na comarca” e destacaron o enxeño e a técnica dos participantes deste concurso popular. Tamén lle agradeceron ao xurado, presidido por Xoán Soler e Alberto Uzal, “a súa inestimable colaboración, xa que sen ela sería imposible levar a cabo este certame. Ao final fíxose necesario dar accésits na categoría absoluta, xa que na fase final houbo varias obras que quedaron igualadas”, explicaron dende a entidade.

CERTAME. Cómpre destacar tamén que segundo apuntan dende a asociación “moitos dos rapaces e rapazas participantes en anteriores edicións estanse abrindo camiño nas artes audiovisuais e xa están xerando valor cos seus propios traballos, de aí que sexa tan importante dispor dunha categoría onde se incentive a participación dos máis pequenos a adentrarse nesta arte versátil que tantos usos se lle poden dar, dende as redes sociais a nivel usuario ata o uso profesional como fotógrafo”, apuntaron dende a asociación.

EXPOSICIÓN. Todas as fotografías presentadas ao concurso fotográfico están expostas ata o vindeiro día 30 de decembro no segundo andar da casa da cultura do Milladoiro. O concurso centrouse tanto na estética do parque empresarial como na actividade económica que alí se desenvolve. Deste xeito, o obxectivo do certame é que a veciñanza de Ames coñeza a actividade das empresas que están situadas no parque do municipio. E coas imaxes que os participantes achegaron ao concurso, dita finalidade cumpriuse.