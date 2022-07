As rúas de Padrón recuperan o 24 de xullo o Gran Derbi Asnal

O Concello de Padrón vén de facer públicas as bases que rexerán o Gran Derbi Asnal 2022, unha cita senlleira e moi atractiva para o público que reúne edición tras edición a centos de seguidores polas rúas de Padrón, no marco das festas do Santiaguiño do Monte. Como xa vén sendo tradicional, a popular carreira de burros volverá ás rúas do casco histórico da vila o día 24, véspera do día grande do Santiaguiño do Monte, ás 20.30 horas.

Os e as xinetes que desexen participar na carreira deberán formalizar a súas inscricións entre os días 11 e 21 do mes de xullo (ambos inclusive). Para elo deberán entregar a correspondente solicitude de participación nas oficinas do Centro Social, de luns a venres, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Tamén poderán remitir a mesma por correo electrónico ao enderezo cultura@padron.gal.

CONDICIÓNS. Tal e como recollen as bases do concurso, só poderán participar persoas maiores de 16 anos. Os participantes menores de 18 anos terán que formalizar a inscrición acompañados do pai

ai ou titor\a legal e presentar o DNI. Desde o Concello precisan que non se aceptarán inscricións o mesmo día da carreira.

En canto aos galardóns, nesta edición do certame establécese un primeiro premio de 100 euros e trofeo para o propietario do burro que faga o percorrido completo e chegue á meta no menor tempo.

O segundo premio será de 80 euros e trofeo, e o terceiro, de 60 € e trofeo. Tamén se establece un premio especial á mellor morfoloxía cunha contía económica de 50 euros e o seu trofeo.

Así mesmo, co obxecto de potenciar a participación no Derbi Asnal 2022, o Concello de Padrón gratificará con 40 euros ao dono de cada animal participante e con 20 euros a cada xinete.

Subliñar que a carreira de burros consistirá en dar catro voltas ao circuíto circular deseñado polo casco histórico, con saída e meta na rúa Tetuán. Deste xeito, xinetes e monturas pasarán pola rúa Real, a praza de Ramón Tojo, rúa Rosalía de Castro, rúa Longa e a propia rúa Tetuán ata completar a totalidade das voltas previstas.

En canto ao xurado, composto por 5 persoas e nomeado pola Concellaría de Festexos, será o encargado de supervisar e valorar o derbi. E, unha vez finalizada a carreira, levantará a acta correspondente.

CONTROL. Como xa vén sendo habitual, un equipo de veterinarios será o encargado de supervisar a saúde e as certificacións dos animais participantes.

Cómpre remarcar que cada burro inscrito deberá estar identificado co microchip e gozar de boas condicións sanitarias. Non se aceptará a participación de ningún burro sen microchip, que non estea correctamente identificado ou que, os veterinarios non consideren aptos para o concurso.

As bases do certame tamén establecen a prohibición de maltrato animal, o uso do freo, fusta ou calquera outro elemento para arrear ao animal durante a carreira. Quen faga uso dos mesmos quedará automaticamente descualificado, segundo precisan.

O dorsal co número de participación entregarase por orde de solicitude no Campo do Souto (diante daspolbeiras), unha vez realizada a revisión e certificación polo persoal veterinario. Cada xinete deberá levar o dorsal colocado nun lugar visible.

Indicar, finalmente, que os premios e gratificacións aboaranse ao remate do concurso, unha vez finalizada a carreira, segundo consta nas bases.